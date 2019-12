Tajomstvo krásy missky Longauerovej: Ku kozmetičke nechodí

Miss Universe 2019 Laura Longauerová (24) sa v týchto dňoch nachádza na celosvetovom finále tejto prestížnej súťaže krásy v americkej Atlante. Tým si plní svoj detský sen a na finále sa príkladne pripravovala, nič nenechala na náhodu. Tak držíme palce, aby tvrdá disciplína krásnej Detvianke priniesla vytúženú korunku.

Ku kozmetičke nechodí

Kedysi som sa o pleť nestarala, ale čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že ak sa svojej pleti a telu budem dôkladne venovať už dnes, v budúcnosti to vráti. Každý večer používam odličovaciu penu, potom pleť dočistím upokojujúcim tonikom a hydratačný krem nanášam nielen na tvár, ale aj krk. Ráno v podstate urobím to isté, je to moja rutina. Raz za týždeň používam pleťový peeling, masku a snažím sa vyhýbať nekvalitnej kozmetike - na výbere správnej značky si potrpím. Ku kozmetičke zatiaľ nechodím.

Na vlasy žihľava

Stotožňujem sa s názorom, že vlasy sú korunou krásy každej ženy a aj na sebe ich považujem odmala za jednu z predností. Po množstve úprav pociťujem, že sú teraz oslabené a potrebujú poriadnu regeneráciu. Používam regeneračný šampón a kondicionér a môj recept na skrotenie nepoddajných vlasov je ionizačný fén, ktorý mojim vlasom veľmi pomohol. Na končeky vlasov používam hodvábny olej a raz za týždeň si robím zábal s regeneračnou maskou. Pridám ešte môj tip, ktorý je dostupný pre každého a ako hovorím, najlepšie lieky nachádzame v prírode a pre vlasy je to jednoznačne žihľava, ktorú stačí vyvariť a urobiť ňou záverečný oplach. Vlasy sú pevnejšie a lesklejšie.