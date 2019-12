Čašníčka Adrianna každý deň šliapala do práce 5 hodín: Reakcia páru, ktorý obsluhovala, vás dorazí

Čašníčka nemohla uveriť tomu, čo urobili zákazníci, ktorým servírovala raňajky!

Adrianna Edwards z Texasu dochádzala každý deň 22 kilometrov do práce, informuje LadBible. Teraz už ale nebude musieť každý deň stráviť 5 hodín kráčaním. Pár, ktorý nechcel byť menovaný, jej daroval biely Nissan Sentra.

Započuli, keď Adrianna rozprávala o svojich problémoch s cestovaním, a rozhodli sa jej pomôcť. Dojedli, odišli a o pár hodín nato sa vrátili s novým vozidlom.

Čašníčka sa snažila sama si zarobiť na auto. Ich štedrosť ju ohromila. "Musíš platiť účty. Musíš jesť. Musíš nejako prežiť." Keď šla v utorok do práce, rozhodne nečakala, že domov sa vráti v aute. Najprv si myslela, že ide o vtip. Všetko to ale bola pravda. Jej 5-hodinová cesta sa skrátila iba na 30 minút. Okrem toho bude môcť nastúpiť na vysokú školu skôr, ako čakala. "Pomyslela som si: 'Žartíky sú fajn, ale tento je trochu krutý.' Stále si myslím, že sa mi to iba sníva. Každé dve hodiny bežím k oknu a dívam sa, či je moje auto stále tam," hovorí Adrianna.



Pár je šťastný, že sa ich darček dievčine páčil. Nechcú nič na oplátku. "Rozplakala sa. Potešilo ma, že ju to tak dojalo," priznala tajomná darkyňa. Jediné, čo chcú, je aby aj Adrianna niekomu v budúcnosti pomohla. "Viem, že je Deň vďakyvzdania, ale popriala som jej veselé Vianoce a že snáď aj ona niekoho v budúcnosti tak poteší."

"Keď uvidím niekoho v núdzi, tak mu pravdepodobne pomôžem a urobím všetko, aby mu bolo lepšie. Len dúfam, že raz budem na tom finančne tak dobre, aby som niekomu inému uľahčila život," sľúbila šťastná Adrianna.