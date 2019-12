Tucet Slovákov na ME v krátkom bazéne v Glasgowe: Najväčšími nádejami sú Nagy s Klobučníkom

Od stredy do nedele bude v škótskom Glasgowe bojovať aj tucet slovenských reprezentantov v bazénovom plávaní o čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách Európy v krátkom bazéne.

Medzi mužmi sa medzi kontinentálnou elitou predstavia Tomáš Klobučník, Richard Nagy a Adam Rosipal, medzi ženami až deväť pretekárok - Andrea Podmaníková, Nikoleta Trníková, Martina Cibulková, Robin Reindl, Veronika Kolníková, Sabína Kupčová, Zuzana Pavlikovská, Zora Ripková a Miroslava Záborská. Slovenská výprava odcestovala do dejiska šampionátu v pondelok predpoludním, priamo v Glasgowe sa k tímu pripojí Richard Nagy.

"Myslím si, že systém plnenia limitov sme nastavili ideálne. Reprezentanti plnili limity priebežne a aktuálne k danému obdobiu, aj keď si myslím, že reprezentant limity musí plniť z plného tréningu, pokiaľ chce dosiahnuť dobrý výsledok na ME," zhodnotil pred odletom na šampionát tréner reprezentácie Vladimír Železník podľa oficinálneho webu Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

Najlepšie výsledky sa z celej výpravy očakávajú od Richarda Nagya. "Je potrebné spomenúť aj Tomáša Klobučníka, Andreu Podmaníkovú či juniorskú hviezdu Nikoletu Trníkovú. Naše ambície na každých vrcholných podujatiach sú vysoké, ale pekným úspechom bude nejaké finále alebo semifinále," podotkol Železník.

Dvadsaťšesťročný Richard Nagy bude na ME spokojný, ak dosiahne aspoň jeden dobrý výkon. "Dúfam, že niekde vo mne ešte stále drieme schopnosť zaplávať na úrovni osobáku," poznamenal. Slovákov vrátane R. Nagya teraz čaká dôležité obdobie, keďže je čas na plnenie limitov na OH 2020 v japonskom Tokiu. "Splniť A-limit a kvalifikovať sa je jedna priorita a ak sa to podarí, dôležitejšie bude na samotných OH 2020 v Tokiu kvalitne zaplávať. Úspech v Glasgowe by ma veľmi potešil. V prípade, že sa 'zadarí', vedel by som, že som na dobrej ceste," myslí si Richard Nagy.

Účastník OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro sa už nezaoberá myšlienkami na pekné 9. miesto v polohových pretekoch na 400 metrov. "Nechcem dojiť mŕtvu kravu a žiť zo spomienok. Jediné, čo ma mrzí, je to, že som si to vtedy viac neužíval. Odvtedy som toho zažil v plávaní dosť, bohužiaľ, nie vždy to bolo veselé. Stále však pracujem na tom, aby som ten výsledok z Ria prekonal," dodal.

V Glasgowe počas piatich dní rozdajú rovných 40 medailových kolekcií - po 19 v súťažiach mužov aj žien, dve v zmiešaných disciplínach.