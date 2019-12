Chlapček († 9) sa sťažoval na bolesti brucha: Zomrel po tom, čo ho lekári poslali domov

Smútiaci rodičia Alan (47) a Nicki (47) Wyatt chcú vedieť, prečo lekári v nemocnici v britskom Portsmouthe poslali ich synčeka po prehliadke domov. O pár hodín neskôr dostal srdcový záchvat.

Matka deväťročného Victora spolu s jeho dvoma mladšími súrodencami sa museli pozerať na otca rodiny, ako sa chlapca snaží oživiť deň na to, ako ho lekári poslali domov. O prípade informuje denník Mirror. Victor trpel žalúdočnými bolesťami a zvracal. Doktori, ktorí ho prezerali usúdili, že pravdepodobne trpí žalúdočnou nevoľnosťou a poslali ho domov. Neskôr zistili, že chlapcovo črevo sa zauzlilo - táto anomália je veľmi nezvyčajná.

Ďalší deň - približne 12 hodín po prepustení - utrpel Victor srdcový záchvat vo svojej detskej izbe. Matka, jeho sedemročný brat Blake a dvojročná sestra Millie sa dívali na hlavu rodiny, ako poskytuje chlapcovi kardiopulmonárnu resuscitáciu. Privolaná sanitka dieťa rýchlo previezla do tej istej nemocnice, kde ho prijali deň predtým. Neskôr ho hospitalizovali inde.

Victor zomrel o 5 dní, po tom, čo pri operácii utrpel vážne zranenia mozgu. Rodina podniká voči danej nemocnici právne kroky. Správa z nemocnice tvrdí, že diagnóza stočeného čreva u detí je veľmi zriedkavá a jeho smrti v septembri 2017 nebolo možné zabrániť. No rodičia tvrdia, že personál dostatočne nevyšetril ich syna, pričom v histórii rodiny sa vyskytli prípady Crohnovej choroby. "Stratila som môjho najstaršieho syna. Moje deti sa dívali, ako má záchvat, a teraz ani oni, ani my nedokážeme vojsť do tej miestnosti. Tento dom je neustálou pripomienkou toho, čo sa stalo, a my sa jednoducho chceme posunúť ďalej," hovorí zdrvená matka.

"Je to hrozné pre našu rodinu. Prišli sme o syna a hneváme sa. Doktori nás nebrali dostatočne vážne. Som nepočujúci, ale cítil som, že lekári nám nevenovali pozornosť, keď som sa im snažil povedať, že v našej rodine sa vyskytla Crohnova choroba. Lekári v druhej nemocnici sa nás opýtali, prečo neurobili viac testov a röntgen. Okamžite objavili jeho problém s črevom a operovali ho," uzatvára otec zosnulého chlapčeka.