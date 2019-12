Vlhová má v Killingtone šancu na reparát: Petra odštartuje druhý slalom sezóny

Petra Vlhová má za sebou dosiaľ najlepšie vystúpenie v tejto sezóne Svetového pohára, ale spokojná nie je.

Slovenská zjazdárka neudržala druhú priečku v obrovskom slalome v americkom Killingtone a po druhej jazde klesla na konečné šieste miesto. Pripísala si za to 40 bodov do hodnotenia Svetového pohára a spolu s 18 bodmi za úvodný "obrák" v rakúskom Söldene sa dostala na 58 bodov, čiže na priebežné desiate miesto v SP 2019/2020. Z minulej sezóny obhajuje celkovú druhú priečku.

"Pokazila som to a zhoršila si pozíciu. Neviem, čo mám viac k tomu povedať," uviedla Petra Vlhová do mikrofónu RTVS. "Druhé kolo bolo takmer rovnaké ako to prvé. Iba trochu otvorenejšie na rovine. Mám dojem, že strmú časť som išla zle. Sú to stotinky, ale tie rozhodli," doplnila Vlhová.

Zatiaľ čo v úvodných pretekoch sezóny v Söldene cítila tréningové manko z nie stopercentnej letnej prípravy, v Killingtone to už bolo kondične v pohode. Na východe USA sa jazdil jeden z najkratších obrovských slalomov, najlepšie pretekárky neboli na trati v jednotlivých kolách ani 50 sekúnd. Organizátori skrátili trať o sedem bránok v dôsledku silného vetra v mieste pôvodného štartu. "Cítim sa oveľa lepšie a silnejšie ako predtým, chcela som ísť na víťazstvo. Nevyšlo to, takže budem sa pokúšať ďalej. Prvé kolá mi zatiaľ idú, ale tie druhé nie. Som nahnevaná už z Levi a teraz sa k tomu pridal aj Killington," povzdychla si 24-ročná Liptáčka.

Možnosť na nápravu bude mať už v nedeľu, keď je v Killingtone na programe druhý ženský slalom sezóny. Ten prvý vo fínskom Levi, ako už sama naznačila, Vlhová nezvládla. V druhom kole predčasne po chybe zišla z trate po priebežnej líderskej pozícii. "Nezostáva mi iné ako pokračovať a v nedeľu opäť jazdiť naplno," dodala Vlhová pre RTVS.

Prvé kolo nedeľňajšieho slalomu žien v Killingtone sa začne o 15.45 h SEČ, druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad od 19.00 h. Slovenka vyštartuje s číslom 1, ktoré si vyžrebovala. Držiteľka víťazného slalomového hetriku z Killingtonu Američanka Mikaela Shiffrinová bude mať trojku.