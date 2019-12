Pri pobreží Líbye zachránili viac ako 200 migrantov: Plavili sa na troch člnoch

Líbyjské námorníctvo zachránilo pri pobreží krajiny 205 migrantov, ktorí sa plavili na troch nafukovacích člnoch. Oznámila to v sobotu agentúra AFP.

K záchrannej operácii došlo v piatok neďaleko mesta Záwíja, ktoré leží približne 45 kilometrov západne od metropoly Tripolis. Migranti sa dostali do núdze približne 45-50 námorných míľ od pobrežia a požiadali o pomoc. Išlo o 158 mužov, 33 žien a 14 detí z Mali, Pobrežia Slonoviny, Guiney a ďalších afrických krajín.

Zachránených migrantov previezli do prístavu vo východnej časti Tripolisu. Líbya sa stala hlavným tranzitným bodom pre migrantov utekajúcich pred vojnou a chudobou do Európy. V posledných rokoch EÚ spolupracuje s líbyjskou pobrežnou strážou a ďalšími miestnymi skupinami s cieľom zastaviť nebezpečné plavby migrantov cez Stredozemné more.

Ľudskoprávne skupiny však upozorňujú na to, že takáto politika necháva migrantov napospas líbyjským ozbrojeným skupinám, alebo končia v zadržiavacích centrách, v ktorých panujú veľmi zlé podmienky.