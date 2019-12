Poteší nás Fialková hneď na úvod? Paulína si tlak nepripúšťa

Šanca na úspech už dnes! Tú má v Östersunde, kde v sobotu odštartovala biatlonová sezóna, naša nová jednotka Paulína Fialková (27). V programe Svetového pohára vo švédskom stredisku je nedeľa vyhradená šprintu, v ktorom patrí rodáčka z Brezna medzi najlepšie.

V tom poslednom v minulej sezóne v Oslo sa dostala na stupeň víťazov. Skončila tretia, čo by dnes brala všetkými dvadsiatimi. Paulína si tlak nepripúšťa, hoci z každej strany počuje, že by mala ako nová jednotka nahradiť legendárnu Kuzminovú, ktorá sa v slovenských farbách nepostaví na štart biatlonového SP po jedenástich rokoch!

„Samozrejme, mám vysoké očakávania, ale zároveň pôjdem do sezóny s rešpektom a pokorou,“ vyjadrila sa Fialková na nedávnej tlačovej konferencii, kde prezradila, že jej hlavným cieľom sú majstrovstvá sveta, no poteší ju každý dobrý výsledok. No a v príprave šiestej v celkovom poradí minulej sezóny to sú výsledky na popredných miestach.

Paulína Fialková sa spolu so sestrou Ivonou pripravovala na novú sezónu vo Švajčiarsku, no podľa jej slov sa reálna výkonnosť ukáže až po úvodnom kole Svetového pohára. V ostatnom ročníku dosiahla poltucet pódiových umiestnení (2x 2. miesto, 4x 3. miesto), na čo by rada nadviazala a konečne sa premiérovo prepracovala aj na najvyšší stupienok v pretekoch SP. Svoju formu odhadnúť nedokázala, lebo nemala možnosť porovnať sa v lete s konkurenciou. „Som pretekársky typ, príprava ma nebaví až tak, ako keď môžem naplno prejaviť, čo som natrénovala,“ dodala P. Fialková, ktorá možnosť prejaviť sa naplno má už dnes o 15.30 hod., keď je na programe šprint na 7,5 km.