Tony nášho zlata sú v Británii: Ako ho chce Robert Fico vrátiť späť?

Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené vo Veľkej Británii, chce predseda Smeru Robert Fico (55) previezť naspäť. Nemusí to byť však také jednoduché. Prevoz veľkého množstva zlatých tehál má viaceré technické aj právne komplikácie.

V Británii má Slovensko uložených 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Podľa vzoru Rakúska, Maďarska či Poľska ho chce teraz šéf Smeru vrátiť na Slovensko. Tieto krajiny tak podľa neho spravili aj preto, že už príliš neveria Veľkej Británii v tom, ako sa správa pri brexite.

V časoch nestability a hroziacej fiannčnej krízy chce Fico investičné zlato stiahnuť na Slovensko pod vlastnú kontrolu. „Ak sa pozeráme na okolité krajiny, my nevidíme žiadny dôvod na váhanie a na akési predlžovanie tohto procesu,“ povedal Fico s tým, že miera zhodnotenia našich zlatých rezerev v britskej banke je zároveň podľa neho veľmi nízka, a tým sa aj reálne stráca jeden z hlavných dôvodov, prečo uchovávame náš štátny poklad za kanálom La Manche. „V podstate to nemá absolútne žiadny význam,“ doplnil.

Stiahnutie veľkého množstva cennej komodity však vyvoláva viaceré otázniky týkajúce sa možných komplikácií pri transfere z Britských ostrovov. V stredu by mal o návrhu uznesenia prípravy tohto procesu rokovať parlament na mimoriadnej schôdzi, ktorú kvôli tomu zvolal Fico. Národnú banku Slovenska (NBS) chce takto zaviazať, aby zabezpečila právne a technické kroky na prevoz aj uloženie zlata. „NBS by musela viesť vážne rokovania, aby sme ukončili rôzne zmluvy, ktoré existujú medzi Slovenskom a Veľkou Britániou,“ uviedol expremiér a dodal, že problémom môže byť uskladnenie zlata. NBS počká na žiadosť z parlamentu a až potom sa tým bude zaoberať. „S uloženým zlatom v Bank of England Národná banka Slovenska aktívne obchoduje,“ doplnil hovorca centrálnej banky Peter Majer.

Po prvej svetovej vojne začala novovzniknutá Československá republika budovať ako prejav suverenity štátne rezervy zlata. Hlavným zdrojom zlatého pokladu bolo dobré hospodárenie krajiny, no vraví sa, že značnú časť cennej komodity priniesli do vtedy ešte prázdnej štátnej pokladnice československí legionári, ktorí ju ulúpili počas vojny cárskemu Rusku. Do roku 1938 sa podarilo štátu nadobudnúť až 95 ton zlata. V tých časoch sa nad strednou Európou objavila hrozba zo strany nacistického Nemecka a vláda sa rozhodla uchrániť štátny poklad pred fašistami a uložila ho v zahraničí, a to hlavne v Británii. Zlato sa v Spojenom kráľovstve nachádza aj po 80 rokoch a v súčasnosti ho Slovensko v Bank of England uskladňuje pre jeho zhodnocovanie na finančných trhoch.