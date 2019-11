Dobehla ho minulosť: Rumuni súdia bývalého prezidenta

Pred najvyšším súdom v Bukurešti začal v piatok súd s bývalým rumunským prezidentom Ione Iliescom. Informovali o tom rumunské médiá, ktoré trestné stíhanie exprezidenta pozorne sledujú.

Iliescu je súdený za zločiny proti ľudskosti v súvislosti s úlohou, ktorú zohral počas protikomunistického povstania v Rumunsku v roku 1989. Proces v piatok odštartovalo predbežné prerokovanie obžaloby vznesenej proti Ilieskovi a dvom ďalším osobám. Odovzdanie obžaloby súdu oznámil tento rok v apríli generálny prokurátor Augustin Lazar po takmer tridsať rokov trvajúcom vyšetrovaní vojenskou prokuratúrou.

Proces sa týka rebélie, pri ktorej bol zadržaný a 25. decembra 1989 narýchlo popravený diktátor Nicolae Ceausescu spolu so svojou ženou Elenou a ktorá následne vyniesla teraz 89 ročného Ilieska do čela štátu. Prvý rumunský prezident po páde komunizmu je teraz obvinený, že stál v pozadí "rozsiahlej diverzné a dezinformačnej operácie", ktorá vyvolala v krajine psychózu a zmätok a Ilieska vyniesla do čela štátu.