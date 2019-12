Karin Majtánová má novú profesiu: Pomáha druhým prekonávať žiaľ zo smrti blízkeho

Moderátorka Karin Majtánová (45) prekvapuje! Pred časom absolvovala kurz smútkovej terapie a chce pomáhať deťom, ktoré sa ťažko vyrovnávajú so stratou svojich blízkych.

Známa tvár verejnoprávnej televízie v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa objasnila, prečo sa rozhodla venovať oblasti, kde aj vyštudovaní odborníci majú často problém zvládnuť emócie pri stretnutí so smrťou.

Výraz smútková terapia nie je veľmi známy. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa ňou rozhodli zaoberať?

Ide o vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Mám pocit, že stále sa snažíme vytesniť otázku smrti, konca života a smútku z našich uponáhľaných životov. Hoci každý z nás vie, že sa nás to skôr či neskôr bytostne dot­kne - v súvislosti s našimi blízkymi aj so samým sebou. Ľudia sa touto témou veľmi neradi zaoberajú.

Smrť je, pochopiteľne, nepríjemná téma...

Hlavne je to u nás stále tabuizovaná téma. Rovnako ako téma hospicov či paliatívnej medicíny. Ide o odbor, na ktorý sa študenti medicíny veľmi nehrnú. Úplne to chápem, pretože je to neustály dotyk s fatálnym koncom, a to je pre mnohých veľmi ťažké. Prežiť to s niekým blízkym je hrôza, ale ťažké je to aj v prípade pacientov, a odzrkadlí sa to potom na emóciách človeka. Terapeut sa po skončení kurzu smútkovej terapie môže rozhodnúť, ako chce pomáhať. Budem rada, ak sa paliatívna medicína odtabuizuje. Osobne sa budem snažiť, aby sa viac písalo a hovorilo o ľuďoch, ktorí pomáhajú iným v najsmutnejších chvíľach ich života.

Pre pacientov a ich blízkych je paliatívna liečba a hospic niečo, čo znamená, že koniec je neodvratný. A to nikto nechce počuť.

Ale paliatívna liečba aj lieči a skvalitňuje život chorým. Keď som sa zoznámila s pani doktorkou Máriou Jasenkovou, riaditeľkou detského hospicu Plamienok, veľmi sme si ľudsky sadli. Niekoľkokrát bola hosťom v našom televíznom Dámskom klube. Po vysielaní sme zvykli zájsť na kávu a rozvíjali témy o živote. Povedala mi, že mám dar, ktorý má málo ľudí – že vidím cestu pomoci. Nabádala ma, aby som to v sebe rozvíjala. Spočiatku som odmietala, lebo som mala strach. No potom som sa predsa len rozhodla absolvovať v Plamienku polročný vzdelávací kurz smútkovej terapie. Bol to úžasný zážitok, hoci z prvého sedenia som bola vystresovaná. Doma som povedala, že viac tam nepôjdem, lebo to asi nezvládnem.