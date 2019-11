Sláva Davida Beckhama upadá: Zahanbia hviezdneho exfutbalistu tieto čísla?!

David Beckham (44) pred tromi rokmi ukončil aktívnu športovú kariéru.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Britský futbalista si počas pobytu na trávniku vytvoril imidž štýlového muža, ktorý udáva trendy v starostlivosti o telo a vizáž. Vďaka tomu získal množstvo sponzorov a reklamných kampaní. David sa stal úspešným podnikateľom, ale teraz sa zdá, že odchod z aktívneho športu uškodil jeho biznisu. Medziročne totiž zisky klesli na polovicu.

Kým v roku 2017 si pripísal zisk vo výške 23,2 milióna libier, vlani to bolo 11,5 milióna libier. Stále sú to ohromné peniaze, ale vzhľadom k tomu, že nalieva nemalé investície do módnej značky svojej manželky Victorie, nevyzerajú účtovné výsledky priaznivo.

cituje finančného experta denník The Sun.