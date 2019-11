Viedenské metro testuje solárne fólie na zásobovanie staníc energiou

Prevádzkovateľ viedenského metra Wiener Linien testuje moderné solárne fólie, ktoré sú päťkrát ľahšie než bežné fotovoltaické zariadenia a majú dodať energiu na zásobovanie staníc metra, najmä na pohyblivé schody, výťahy a osvetlenie.

Fólie sa v súčasnosti testujú na plochej streche stanice Ottakring linky U3. Inštalovali ich v spolupráci so spoločnosťou Wien Energie na ploche 360 štvorcových metrov a mali by ročne vyrobiť zhruba 62 000 kilowatthodín elektrickej energie. Ako vo štvrtok informovali Wiener Linien, znamená to zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) o 21 ton ročne. Fólie pokryjú stanici Ottakring zhruba 15 % spotreby energie.

Tento pilotný projekt je súčasťou programu EÚ, ktorý má za cieľ znížiť emisie CO2 prepravných spoločností v európskych mestách. Brusel preto prevzal 80 % nákladov na projekt v celkovej výške 120 000 eur. Projekt sa skončí na jar 2022 a pokiaľ budú výsledky priaznivé, chcú Wiener Linien použiť solárne fólie aj na ostatných staniciach metra.