Najsmutnejšia svadba: Rodičia 3 detí sa museli rýchlo zosobášiť, dôvod vás rozplače

Hannah Colishawová (33) a Henry Matthews (30) sa chceli vziať budúce leto. Na svadbe mali, samozrejme, byť aj ich tri deti, Brandon (12), Ethan (8) a Jack (4). Všetko sa však náhle a dramaticky zmenilo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodina dostala obrovskú ranu. Dozvedeli sa, že ich osemročnému synovi Ethanovi ostávajú len štyri týždne života. Lekári im povedali, že mozgový nádor, ktorý Ethanovi v roku 2016 úspešne vyliečili, sa vrátil a rozšíril do chrbtice.

„Tušili sme to, pretože sa jeho stav zhoršoval, no stále je to šok. Za tri mesiace prišlo obrovské zhoršenie," povedala portálu The Sun matka Hannah.

Pár z anglického Stotfoldu sa rozhodol a s pomocou rodiny a priateľov si rýchlo zariadil svadbu. Chceli, aby sa Ethan mohol zúčastniť na ich veľkom dni a byť na vzácnych svadobných fotografiách. Svadba sa konala v kostole sv. Márie v Stotfolde v stredu popoludní.

Malý Ethan bol v centre pozornosti, keď si manželia vymieňali sľuby. Počas obradu sedel pre jeho lepšie pohodlie na invalidnom vozíku s vankúšom Manchestru United, futbalového klubu, ktorého je veľkým fanúšikom. Neskôr pózoval na fotografiách s rodičmi a ostatnými členmi rodiny vnútri aj mimo kostola.

„Celá komunita sa spojila, od všetkých sme boli zaplavení ponukami na pomoc. Ethan ma v utorok zobudil uprostred noci a povedal: ´Zajtra sa vydáš!´ Bol taký nadšený. Bolo to úžasné," povedala pre The Sun Hannah, ktorá má Ethana z predchádzajúceho manželstva.