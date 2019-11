Adela zjavne netušila, do čoho ide: Aha, čo s ňou stváral vášnivý spevák rovno na pódiu

Adeliným hosťom v najnovšom Trochu inak bol Titusz Tóbisz. Charizmatický operný a muzikálový spevák s herkulovskou postavou je populárny nielen vďaka viacerým operným postavám v Štátnom divadle Košice, ale aj ako Jean Valjean v muzikáli Bedári na bratislavskej Novej scéne. Adela Tituszovu prítomnosť využila na to, aby si vyskúšala niečo, čo ju vždy na operných spevákoch fascinuje. Teda aké je to stáť v ich bezprostrednej blízkosti, keď spievajú. Adeline komentáre po „experimente“ stoja za to. „Som celá vybrnená...“ alebo „Nič hlasnejšie som pri sebe nikdy nepočula“... Video zo situácie, ktorá skvele bavila publikum v Slovenskom rozhlase, hovorí za všetko! Celé Trochu inak si môžete pozrieť v premiére už v sobotu o 20.15 na Dvojke.