Tlačovka sa zmenila na ring: Známi farmári si z bitky s políciou odniesli škaredé suveníry

Scéna ako z akčného filmu. Spoločnosť Esin podnikajúca okrem iného v poľnohospodárstve zorganizovala v hoteli Crowne Plaza tlačovku s názvom „Aktivity farmára Františka Oravca“.

Asi nečakali, že sa tam objaví aj sám Oravec so svojím kolegom Magdoškom zo strany Máme toho dosť a urobia tam poriadny rozruch. Všetko to vyústilo do bitky s políciou a následného zatknutia!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Spoločnosť Esin má už roky s lídrom farmárskych protestov Františkom Oravcom spory o pôdu. Ten bol v minulosti dokonca na súde v Košiciach označený za objednávateľa výbušného systému proti Esinu. Na pozvánke k tlačovke o Oravcovi stálo: „Sám využíval korupčné správanie, podvody, kontakty v NAKA, súdnictve ale aj podsvetí a v jeho prospech páchali ľudia násilnú trestnú činnosť. Za necelé 4 roky sa mu podarilo na úkor štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na rôznych dotáciách získať zhruba 10 miliónov eur.“ Táto pozvánka sa zrejme dostala do rúk aj farmárom, pretože na tlačovku sa dostavili ešte pred jej začiatkom, rovno aj s kontrujúcim transparentom, kde bolo napísané „NAKA vzniesla obvinenia na 7 osôb z firmy ESIN“.

Magdoškovi sa evidentne nepozdával obsah tlačovej konferencie a dával to patrične najavo. „Je neprípustné, aby bol takto implementovaný zákon, ktorý tieto finančné skupiny idú robiť!“ kričal.

Tvrdá potýčka

Farmári tlačovku najprv narušili iba slovne, no po tom, ako ich muži zákona chceli vyviesť, strhla sa poriadna mela. Oravec nereagoval na výzvy policajtov, preto sa ho pokúsili spacifikovať. Keď to videl jeho kolega Magdoško, okamžite sa kamaráta zastal. „Nechajte ho, čo mu robíte?“ kričal na príslušníkov polície.

A to nemal robiť! O chvíľu už sa snažili spacifikovať aj jeho. Policajti ich tak nakoniec museli obcoh z budovy vyniesť v putách. „Mám napuchnutú pravú ruku a dostal som dosť silné údery. Na oboch rukách mám aj odery. Pán Magdoško je na lekárskom ošetrení v nemocnici a možno zostane aj na pozorovaní,“ povedal nám ešte stále otrasený farmár Oravec po tom, čo ho policajti po zhruba dvoch hodinách pustili z cely predbežného zadržania.