V Macedónsku sa prevrátil nákladiak s migrantmi: Medzi 25 zranenými sú aj deti

Dvadsaťpäť ľudí utrpelo zranenia po tom, ako sa v stredu ráno prevrátilo na severovýchode Macedónska nákladné auto, ktoré prevážalo migrantov.

Medzi zranenými je aj sedem detí a najmenej jeden človek utrpel veľmi vážne zranenie. Túto osobu previezli do nemocnice v metropole Skopje, ostatných zranených previezli do nemocnice v meste Kumanovo na severe krajiny.

Niektorých z nich už medzičasom presunuli a premiestnia ich do zadržiavacieho centra pre migrantov v meste Gevgelija na juhu Severného Macedónska. Pätnásť zranených migrantov pochádza z Afganistanu, deviati z Pakistanu a jeden z Iraku, uvádza agentúra The Associated Press (AP).