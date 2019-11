Klamal Kotleba súdu? Šéf fašistov sa nachytal v spore o výživné, v televízii prezradil viac, ako chcel

Prečo na súde nepriznal všetky peniaze? Keď podala Kotlebova (42) manželka Frederika (23) v apríli tohto roka žiadosť o rozvod, musel súd zvážiť aj to, kto dostane ich syna Ľudka (3) do starostlivosti a koľko bude druhý rodič na dieťa platiť.

Výška výživného sa určuje aj podľa príjmu rodiča, preto musel Kotleba uviesť, koľko vlastne zarába. Práve tam by mal šéf ĽSNS podľa nášho zdroja uviesť sumu, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Rozdiel by mohol byť v sume 1 200 eur mesačne, ktorú Kotleba priznal až v nedeľnom priamom prenose relácie Na telo televízie Markíza. Hrozí mu za to právny postih?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kotleba išiel do veľkej politiky s tým, že finančný príspevok za prípadný úspech vo voľbách 2016 jeho strana nevezme. Napokon sa tak nestalo a jeho strana inkasuje za 8,04 % volebný výsledok zo štátnej kasy viac ako 5 miliónov eur. O tom, že si tieto peniaze nechávajú niektorí kotlebovci vyplácať, sa špekulovalo už pár mesiacov po voľbách, strana však nechcela priznať, o koľko eur si funkcionári mesačne takto prilepšia. „V rámci strany je to kontrolované. Pre verejnosť to, samozrejme, nie je prístupné, je to interný dokument,“ povedal vtedajší hovorca Milan Uhrík.

Prekvapivé priznanie

Kotlebu s otázkou o jeho „bočnom“ príjme konfrontoval moderátor relácie Na telo v priamom prenose. Kotleba na prekvapenie všetkých peniaze priznal: „Na účet mi zo strany chodí, poviem to priamo, asi 1 200, 1 300 eur... My nemáme čo tajiť.“ Tvrdí, že tieto peniaze dáva na charitu prostredníctvom združenia Naše Slovensko pomáha. Problémom pre Kotlebu by mohlo byť však to, že tieto peniaze nepriznával nielen verejnosti a novinárom, ale ani súdu. Podľa dobre informovaného zdroja blízkeho rodine Kotleba túto sumu neuviedol ani vo svojom vyjadrení v súdnych dokumentoch.

„Keď Frederika požiadala o rozvod, uviedla, že jej manžel zarába okolo 7 500 eur. On to poprel a priznal len príjem poslanca parlamentu a príjem poslanca Banskobystrickej župy. Žiadne peniaze zo strany neuviedol,“ vyjadril sa hodnoverný zdroj, ktorý nás informoval aj o samotnom rozvode. Podľa týchto informácií Kotleba priznal približne „len“ 4 000 eur. Súd pri určovaní výšky výživného zohľadňuje aj plat rodiča, preto by mohla byť dôvodom zamlčania príjmov snaha znížiť sumu, ktorú by musel na syna platiť.

Kotleba by sa mohol brániť tým, že tieto peniaze dáva na charitu. „Z právneho hľadiska to, samozrejme, neobstojí, pretože ak má príjem, ak má nejaký nárok, ktorý mu prináleží, musí ho uviesť ako príjem. Je úplne irelevantné, čo s ním urobí, či ho minie na vlastné potreby alebo na niekoho iného. Nakoniec nikto ho nenúti dávať príjem od strany na charitu,“ uviedol právnik Marek Benedik.

Trest za klamanie súdu?

Otázne je, ako sa s týmto prípadom vyrovná súd, zákon v tomto smere nie je taký jednoznačný. „Za ,zatajenie‘ príjmu mu v civilnom konaní nehrozí žiadna sankcia v podobe pokuty, trestu za trestný čin alebo priestupok. Jedinou sankciou je neúspech v procese. Súd v konaní o rozvode je povinný preskúmať majetkové pomery rodičov za účelom stanovenia vyživovacej povinnosti. Za tým účelom je oprávnený, ale i povinný ex offo vyhľadávať a vykonávať dôkazy,“ vysvetlil Benedik.

Nový Čas sa pokúsil osloviť rozvádzajúcich sa manželov. Kým Frederika neodpovedala vôbec, hovorca ĽSNS poslal vyhýbavú odpoveď. Nový Čas sa pýtal, prečo Kotleba nepriznal v súdnom dokumente aj príjem 1 200 eur. „Predseda strany Marian Kotleba sa nerozvádza so žiadnou ženou z Nového Času, nebudeme preto komentovať účelové otázky týkajúce sa súkromia predsedu strany,“ uviedol hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.

Jeho trápny pokus o vtip však nevyšiel, pretože rozvodové konanie šéfa ĽSNS napokon potvrdil aj samotný súd. „V súčasnosti je vec predložená zákonnému sudcovi na naštudovanie a vytýčenie termínu pojednávania, na ktorom možno predpokladať, že výška príjmu bude predmetom dokazovania,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

Nie je to morálne v poriadku, ale ani trestné

Róbert Bános, právnik

- Keď účastník konania o rozvode neuvedie svoj určitý príjem vo vyjadrení k návrhu na rozvod, prípadne ho zamlčí, to ešte nie je trestným činom. Je rozdiel medzi tým, či je účastník konania alebo svedok. Trestného činu krivej výpovede by sa mohla dopustiť len osoba, ktorá by vypovedala pred súdom alebo v trestnom konaní ako svedok a v rámci svojej výpovede by klamala, alebo by zamlčala podstatnú okolnosť. Pokiaľ by osoba predložila do súdneho konania sfalšované dokumenty, vtedy by mohlo ísť o trestný čin marenia spravodlivosti.