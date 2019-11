Herec František Kovár to po 46 rokoch manželstva povedal na rovinu: Hádky a rozbíjanie tanierov?

Jeden z najvyťaženejších hercov najstaršej generácie František Kovár žije so svojou manželkou Danielou v šťastnom manželstve už neuveriteľných štyridsaťšesť rokov. Ruka v ruke sa objavili aj na módnej prehliadke Lýdie Eckhardt, kde obľúbený herec vzal aj svoje krásne vnučky. A hoci to manželom aj po rokoch stále klape, obaja priznali, že nie vždy to bolo jednoduché. Reč padla aj na rozbíjanie tanierov!