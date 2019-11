Schwarzenegger nemanželského syna dlho zapieral: Podobajú sa ako vajce vajcu

Ako by ho mohol zaprieť? Veď sa na seba nesmierne podobajú! Nemanželský syn herca Arnolda Schwarzeneggera (72) Joseph (22) spôsobil najnovšou fotkou poriadny rozruch. Zapózoval rovnako ako jeho otec v roku 1977 a dokázal, že jablko nepadá ďaleko od stromu.

Arnoldovi sa v roku 1997 narodili dve deti. Syn Christopher (22), ktorého má s vtedajšou manželkou Mariou (64), a nemanželský syn Joseph. Toho má s chyžnou, ktorá pre neho a jeho ženu pracovala dlhé roky. Povedal, že dlho netušil, že jej spravil dieťa. Docvaklo mu to, až keď chlapec rástol a čoraz viac a viac sa na neho podobal. S pravdou však nevyšiel von. Priznal sa až vtedy, keď na to prišla jeho manželka. Inak by mlčal možno dodnes.

Nemanželský syn značne prispel k rozpadu jeho manželstva, čo Arnolda dodnes mrzí. O chlapca sa napriek tomu rozhodol postarať a finančne mu prispievať. Na jar tohto roka sa dokonca zúčastnil na jeho promóciách. Teraz Joseph zverejnil fotku, ktorá potvrdzuje, že otec je jeho vzor a chce ísť v jeho šľapajach. V telocvični trávi veľa času a pod zimným oblečením skrýva obrovské svaly. Ukázal ich v rovnakej póze ako jeho otec pred 42 rokmi.