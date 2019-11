Olympionikov Hochschornerovcov vykopli zo Športového centra polície: Zamieria na úrad práce?

Prekvapení nie sú. Všetko sa vraj riešilo viac ako mesiac, a tak súrodenci Pavol a Peter Hochschornerovci (40) tento krok očakávali.

Oficiálne sa trojnásobní olympijskí víťazi dozvedeli v pondelok, že končia ako členovia Športového centra polície (ŠCP). Novému Času to oznámil anonym a následne bez problémov potvrdil Peter Hochschorner, ale aj ten, kto výpoveď podpísal – Juraj Minčík (42).

„Mysleli sme, že nás podporia do roku 2021, keď sa bude na Slovensku konať šampionát v šprinte, na ktorom chceme štartovať. Takto nám plynie výpovedná lehota a potom zamierime na úrad práce,“ spustil Peter Hochschorner.

Ich miesta zrušili

Vo výpovedi, ktorú aj s bratom Pavlom dostali, sa píše, že ich miesta v stredisku zrušili. Tak znie oficiálny dôvod, ku ktorému patrí aj odôvodnenie, že stredisko nechce podporovať neolympijské športy. A tým šprint, na ktorý presedlali nielen Hochšíci, ale aj Škantíci po tom, čo Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) zrušila ich vodnoslalomársku disciplínu C2, je. „Máme vyjazdené miesta na budúcoročné šampionáty, ktoré nám preplatí zväz a niečo ešte dostaneme aj z ministerstva školstva,“ dodal.

Máme iné priority

Nový Čas oslovil aj druhú stranu. Juraj Minčík, riaditeľ Športového strediska polície potvrdil, že prioritu majú olympijské športy a predovšetkým mladé talenty, ktorým treba pomôcť, aby sa dokázali presadiť v silnej konkurencii. „Máme presné pravidlá, ktorých sa musíme držať. Tých sme sa držali aj pri tejto výpovedi. Chalani dostali ponuku na iné uplatnenie zodpovedajúce ich vzdelaniu v stredisku, neprejavili záujem. Dostali ponuku na výpoveď s dohodou, ani to sa nepodarilo, tak nasledovala podľa zákona výpoveď,“ vysvetlil Juraj Minčík, ktorý sa šéfom policajného športu stal v roku 2016 po OH v Riu de Janeiro, odkiaľ sa vrátil ako najúspešnejší tréner – jeho zverenci získali zlato (Škantárovci v C2) a striebro (Beňuš v C1). Nevie, kto má záujem na rozdúchaní sporov, lebo s Hochšíkmi je stále kamarát a pomáhal im vždy, keď mohol. O oboch sa navyše naďalej postará štát, keďže majú vek na to, aby od januára budúceho roka mohli dostávať rentu, ktorú medailistom z OH schválil tento rok parlament. V prípade olympijských šampiónov je to viac ako 1000 eur mesačne.