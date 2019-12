Mladíkovi prišlo na brigáde zle, odvtedy je všetko inak: Taký prípad v nemocnici ešte nemali

Študent Barney Foster (22) z britského Burtonu brigádoval ako barista v pobočke kaviarne Costa Coffee.

Mladíkovi prišlo zle a hoci netušil, čo sa s ním deje, naškrabal kolegom rukou roztrasený odkaz. ,,Nemôžem robiť. Neviem to ovládať,“ napísal. Spolupracovníci zavolali jeho mame, ktorá ho zobrala na pohotovosť. Tam lekári usúdili, že to bol asi prejav v dôsledku jeho častých migrén a prepustili ho. ,,Išiel som v tú noc domov a dostal som najhoršiu bolesť hlavy, akú som kedy cítil – bolo to ako mučenie. Nemohol som ani otvoriť oči, tak veľmi ma dráždilo svetlo,“ cituje Barneyho portál Metro.

Mladík si vtedy uvedomil, že ho asi nediagnostikovali správne. Otec ho zaviezol opäť na pohotovosť, kde lekárov zaujalo, že nedokázal na pravej strane tela rozoznávať teplotu. ,,Poslala ma na sken mozgu, ktorý odhalil, že mám na mozgu zrazeninu a v skutočnosti som prekonal mŕtvicu,“ zistil. ,,Bol som rozhodne najmladší človek na oddelení, kde ležali ľudia po mŕtvici,“ povedal Barney, ktorý mal v tom čase len 19 rokov. Študent utrpel cievnu mozgovú príhodu, ktorá nastane, keď je prísun krvi do mozgu zablokovaný alebo obmedzený. To sa môže stať, ak je tepna alebo cieva v mozgu upchatá napríkad zrazeninou.

Barney strávil v nemocnici tri týždne. ,,Dali mi liek, ktorý rozpúšťa krvné zrazeniny, budem ho brať do konca života,“ hovorí. ,,Po mŕtvici som mal problém s pamäťou. Napríklad mi povedali, nech vymenujem čo najviac zvierat a ja som si dokázal spomenúť len na 5,“ vysvetľuje. Mladík má stále následky. ,,Napríklad necítim teplotu ani bolesť na pravej strane tela, najmä na hornej končatine. Ale ako hovorievam, niektorí ľudia na mŕtvicu zomrú alebo sa ich život, a tým aj život ich rodín, úplne zmení.“ A práve pre takýchto ľudí chce Barney vyzbierať 2000 libier tým, že zabehne v roku 2020 londýnsky maratón.