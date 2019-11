Zopakuje sa scenár z 2010? Autodopravcovia zúria pre výber mýta, žiadosť na ministra Érseka

Predsedníctvo Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd) o neodkladnú nápravu v systéme elektronického výberu mýta tak, aby vybrané finančné prostriedky boli transparentne rozdelené hlavne na obnovu diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy.

Zároveň hrozí celoštátnym štrajkom autodopravcov a dopravnou blokádou, ak sa tak nestane. Ako informoval UNAS v tlačovej správe, s veľkým rozhorčením prijal závery správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami z vybraného mýta za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy nákladnými automobilmi.



"Súčasne žiadame o dôslednú analýzu príčin zisteného nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami s trestno-právnou zodpovednosťou kompetentných funkcionárov. Práve zavedenie nevyváženého mýtneho systému v Slovenskej republike bolo dôvodom celoštátneho štrajku autodopravcov v roku 2010," uviedol Stanislav Skala z UNAS-u. V prípade, že nepríde k náprave zistených skutočností o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami z výberu mýta, autodopravcovia zvážia všetky zákonné prostriedky na dosiahnutie nápravy, vrátane celoštátneho štrajku autodopravcov a dopravnej blokády ministerstva dopravy a výstavby, Národnej diaľničnej spoločnosti a prevádzkovateľa mýtneho systému, spoločnosti SkyToll. "Je nepredstaviteľné, aby sme my, autodopravcovia dreli od rána do mrku riskujúc vlastné zdravie a bezpečnosť, nepoznali rodiny a na druhej strane tolerovali rozkrádanie peňazí, ktoré od nás štát vynúti zákonom," dodal UNAS.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR k výsledkom kontroly mýtneho systému v piatok 22. novembra uviedlo, že aktuálne platná zmluva na prevádzku mýtneho systému bola podpísaná ešte v čase prvej vlády strany Smer (v roku 2009). "Nezmenil ju ani žiadny z nasledujúcich dvoch ministrov a aj súčasný minister ju zdedil aj s podmienkami prerozdelenia výnosov. Keďže je platná do roku 2022, nemôže ju nijako meniť," uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA. "O novom, výhodnejšom nastavení prerozdeľovania príjmov z prevádzky mýtneho systému tak bude možné rozhodnúť až po skončení aktuálne platnej zmluvy na základe novej súťaže na prevádzkovateľa, čo bude už úloha novej vlády," dodalo ministerstvo.NKÚ na základe kontroly prevádzky mýtneho systému v piatok informoval, žeZ jedného eura z výberu mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a 48 centov išlo na účet spoločnosti SkyToll, a. s., ktorá mýtny systém na Slovensku prevádzkuje od roku 2010. Sedem centov dostávajú ďalší zmluvní partneri. Úrad na základe kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pri výbere mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, kedy zmluva so SkyToll-om skončí.

Systém distribúcie príjmov z mýta je z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej triedy, prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.