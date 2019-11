Erdogan provokuje USA: Turecko testuje ruský systém protivzdušnej obrany

Turecko má v týchto dňoch v Ankarskej provincii testovať ruský systém protivzdušnej obrany S-400.

S odvolaním sa na zdroje z prostredia tureckej armády o tom v pondelok informovala stanica CNN Türk. Testované by podľa stanice malo byť radarové spojenie medzi leteckou základňou Mürted, ležiacou neďaleko metropoly Ankara, a stíhacím lietadlom americkej výroby typu F-16, napísala tlačová agentúra DPA.

Turecká vláda testy spomínaného ruského systému, ktoré mali prebiehať v pondelok a utorok, nepotvrdila, avšak predstavitelia miestnej samosprávy oznámili, že v Ankarskej provincii sa budú v rámci nešpecifikovaných testov konať nízke prelety stíhačiek typu F-16. V septembri 2017 Rusko oznámilo, že s Tureckom podpísalo zmluvu na dodávku systémov S-400 v celkovej hodnote dva a pol miliardy dolárov. Prvá dodávka sa uskutočnila 12. júla tohto roku.

Námietky voči tomu, aby si Turecko zaobstaralo systémy S-400, vyjadrili Spojené štáty i Severoatlantická aliancia, ktorej je Turecko členom. Podľa Spojených štátov tento systém predstavuje hrozbu pre NATO a americké lietadlá. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa reagovala vyradením Turecka z programu vývoja amerického multifunkčného bojového lietadla F-35.

Trump po nedávnom prijatí Erdogana v Bielom dome vyhlásil, že nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400 vytvára "závažné problémy", vyjadril však tiež nádej, že sa môžu vyriešiť. Trump podľa vlastných slov požiadal amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a ďalších poradcov, aby pracovali na riešení tohto problému.

Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 kilometra za sekundu do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.