Odborník o tom, čo nás čaká počas sviatkov: Katarína bola na blate, budú Vianoce na ľade?

Kedy zažijeme skutočne rozprávkové sviatky? Za posledných päť rokov sme si zvykli, že vianočnú atmosféru nám nedotvára snehová nádielka, ale blato, dážď a teploty vysoko nad nulou.

Predchádzajúce mesiace s nadpriemerne vysokými teplotami neveštia smerom k najkrajším sviatkom, aspoň čo sa týka počasia, ani tento rok nič dobré. Z pranostiky, ktorá hovorí o tom, že ak je Katarína na blate, Vianoce budú na ľade, opäť nič nebude, hoci na budúci týždeň očakávame prudké ochladenie. Akú šancu dáva odborník bielym Vianociam?!

Praskajúci oheň v kozube, všade rozvoniavajúca vôňa maminých koláčov a biela perina za oknami. Tak si asi každý z nás predstavuje ideálne Vianoce. Keďže tohtoročná Katarína bola na blate, najkrajšie sviatky by podľa pranostiky mali byť na ľade. Klimatológ však tvrdí, že súčasný charakter počasia takémuto vývoju vôbec nenasvedčuje, hoci v minulosti sme sa na múdrosti starých materí mohli spoľahnúť.

„November bude z pohľadu teplôt nadštandardný, najmä na východe nášho územia. Počasie pripomínalo svojím charakterom október a odchýlky oproti minulým rokom budú niekoľkostupňové,“ prezradil klimatológ Pavel Faško, ktorému dal 25. november naozaj za pravdu. Slnkom zaliate nebolo len hlavné mesto, ale aj naše veľhory, kde si krásne počasie užívali v hojnej miere aj Kataríny. „Ja som pôvodne z Ružomberka, ale žijem a pracujem v Španielsku. Na Slovensko sa dostanem jeden-, maximálne dvakrát do roka. Katarínu som prišla s rodičmi a sestrou osláviť do Tatier,“ prezradila včerajšia oslávenkyňa.

Zaúraduje na Vianoce Perinbaba?

Teploty nad 10 stupňov, ktoré sme si mohli užívať počas celého novembra, zmiznú ako mávnutím čarovného prútika už budúci týždeň. „Najbližší víkend by sa malo zmeniť počasie, malo by nasledovať ochladenie, môže aj mrznúť a môže klesať hranica sneženia,“ vysvetlil Faško. Kto by sa však tešil, že táto správa automaticky znamená, že Vianoce budú konečne aj v nížinách biele, dostane studenú sprchu. Práve pre najkrajšie sviatky roka platí určitá výnimka.

„So 70 % pravdepodobnosťou zvykne byť v období Vianoc oteplenie a odmäk. Hovoriť o tom, či bude snehová nádielka, sa dá hovoriť až po 15. decembri,“ povedal klimatológ s tým, že v súčasnosti sme svedkami toho, že nemrzne ani na Katarínu, ani počas Vianoc. Tým, že je teraz teplejšie, môže sa stať, že teploty neklesnú do záporných čísiel ani počas sviatkov.

Čo na to príroda?

Počas novembra sme boli často svedkami toho, že zakvitli rastliny, u ktorých to v tomto období nikto nečakal. Podľa informácií Ovocinárskej únie Slovenska aktuálne teplé počasie stromom neškodí. Všetky stromy sa nachádzajú v období dormancie – spánku, alebo sa na toto obdobie chystajú. Takmer žiadny strom sa v týchto dňoch kvôli teplejšiemu počasiu ešte nepreberie. Prvé stromy – napríklad čerešne – končia s obdobím dormancie až začiatkom decembra.

Predpoveď počasia

Utorok: Polojasno až oblačno, 6 až 11 st.

Streda: Oblačno až zamračené, 7 až 12 st.

Štvrtok: Oblačno až zamračené, 7 až 12 st.

Piatok: Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, 5 až 11 st.

Sobota: Premenlivá, na juhu prevažne malá oblačnosť, 2 až 7st.

Nedeľa: Jasno až polooblačno, 0 až 6 st.

Hrozí sucho

Jana Holéciová, hovorkyňa, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Pravdou je, že tohtoročný november sa vymyká z teplotného priemeru. Počasie prinieslo v novembri väčší počet teplejších a slnečnejších dní, než sme boli zvyknutí v minulosti. Momentálne pretrvávajúce suché, teplé a veterné počasie zvyšuje riziko sucha v prírode, na poliach. Pokiaľ bude takéto počasie pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, tak si poľnohospodári budú určite klásť otázku, či budú mať zasiate oziminy, teda budúcoročná úroda, dostatok vlahy.

Aké bolo počasie 24.12. v uplynulých rokoch?

2014

- najvyššia teplota: Bratislava +3,9 °C

- najnižšia teplota: Štrbské pleso -2,7 °C

2015

- najvyššia teplota: Košice +10,1 °C

- najnižšia teplota: Poprad -3,8 °C

2016

- najvyššia teplota: Bratislava +8 °C

- najnižšia teplota: Kojšovská hoľa -8,5 °C

2017

- najvyššia teplota: Dudince +10,5 °C

- najnižšia teplota: Kojšovská hoľa -4,4 °C

2018

- najvyššia teplota: Lučenec +4,4 °C

- najnižšia teplota: Štrbské pleso -9,2 °C

Pranostiky