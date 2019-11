Po fiasku s Kotlebom loví Harabin aj naďalej v extrémistických vodách: Pridá sa k nemu obhajca Tisa?!

Nevyšlo mu spojenie s jedným fašistom, skúsi to s druhým?

Štefan Harabin (62) sa má po fiasku s Marianom Kotlebom (42) snažiť o spoločnú kandidátku s iným extrémistom Róbertom Švecom (43) a jeho Slovenským hnutím obrody. Kým pri Kotlebovi Harabinovi prekážalo popieranie historických skutočností, teraz je, zdá sa, zhovievavejší. Otvoriť galériu Bratislava, Centrála strany Vlasť, 25.11.2019 o 10.00 hod.: Róbert Švec prišiel rokovať o spoločnej kandidátke do volieb do centrály Harabinovej strany. Zdroj: mh

Neúspešný prezidentský kandidát Róbert Švec by sa najnovšie mohol stať novou posilou „národných“ síl pod vedením Harabina. V pondelok predpoludním ho zachytil Nový Čas, ako ide na rokovanie do centrály Harabinovej strany Vlasť. „Zistili sme to, že v hodnotových otázkach máme veľa spoločných priesečníkov a zhodneme sa vo veciach, ako sú LGBTI, multikulti a podobne,“ povedal Švec s tým, že sa rozprávali aj o spoločnej kandidátke do volieb a rozhodnutie má padnúť v priebehu tohto týždňa.

Priznal tiež, že s Harabinom sa nezhodli na „historických otázkach“. Švec je totiž známym obhajcom prezidenta fašistického slovenského štátu Jozefa Tisa, neuznáva SNP a v minulosti v statusoch na sociálnej sieti nielen znevažoval hrôzy Židov počas holokaustu, ale dokonca chce na pracovné tábory nadviazať aj v budúcnosti.

Švec lepší než Kotleba?

Po tom, ako Harabin odmietol spoluprácu s Kotlebom, naďalej loví vo fašizoidných vodách. Tvrdí, že so Švecovou stranou sa zhoduje v protimigračných postojoch, otázke ochrany tradičnej rodiny či neakceptovania Istanbulského dohovoru. Harabin však naďalej trvá na tom, že nebude spolupracovať s nikým, kto neuznáva výsledky 2. svetovej vojny, SNP a holokaust.

„To mi prekáža na každom a to som povedal jasne aj Kotlebovi. V tomto u mňa nie je možný žiaden kompromis v tejto otázke s nikým,“ povedal Harabin, ktorý však paradoxne spoluprácu so Švecom naďalej nevylučuje. Po otázke, či bude žiadať v tomto od neho ústupky, nás odkázal na predsedu SHO. „My nemáme najmenší dôvod, prečo by sme mali ustupovať z týchto našich názorov,“ povedal Švec.