Fanúšikovia Michaela Jacksona sa môžu tešiť: Producent Bohemian Rhapsody o ňom pripravuje film

Britský producent Graham King, ktorý má na konte snímky ako Bohemian Rhapsody či Aviator, prinesie do kín film o Michaelovi Jacksonovi († 50).

King si už zaistil autorské práva, informuje magazín The Hollywood Reporter. Scenár má zabezpečiť John Logan, ktorý pracoval na filmoch Gladiator alebo James Bond 007: Spectre.

Film sa bude zaoberať celým životom a kariérou kráľa popu, od jeho začiatkov v The Jackson 5, až po neskoršie obdobie života poznačené škandálmi a súdnymi spormi. King naposledy zaznamenal veľký úspech s biografiou o Freddiem Mercurym Bohemian Rhapsody, ktorá zarobila 900 miliónov dolárov.



Michael Joseph Jackson sa narodil 29. augusta 1958, pričom už od roku 1964 pôsobil v The Jackson 5. Neskôr odštartoval sólovú kariéru a vydal desať štúdiových albumov, ako napríklad Off The Wall (1979), Thriller (1982), Bad (1987), Dangerous (1991) či HIStory: Past, Present And Future, Book I (1995), pričom podľa odhadov predal približne 400 miliónov kópií nahrávok.

Medzi jeho najväčšie hity patria piesne Billie Jean, Beat It, Thriller, Bad, Man In The Mirror, Dirty Diana, Black Or White, You Are Not Alone či Earth Song. Na konte má pätnásť cien Grammy, a to vrátane Grammy Legend Award a Grammy za celoživotný prínos. Získal aj stovky ďalších ocenení. Zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov.