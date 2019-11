Po smrti futbalového reprezentanta Adriána († 17) vyplávali desivé tajomstvá: Ničili mu život spoluhráči?

Zdrvujúca správa otriasla všetkými pred víkendovým zápasom futbalových dorastencov Ružomberka a Senice. Adrián Sivoň († 17), talentovaný obranca liptovského klubu i slovenskej reprezentácie, vypadol z budovy školského internátu. S ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice, kde popoludní ich následkom podľahol. Zápas odložili na stredu.

Na miesto tragédie, kde mladí futbalisti bývali, prichádzali do neskorých večerných hodín jeho kamaráti zapaľovať sviečky. Krátko po ôsmej si prišla uctiť pamiatku kamaráta aj partia starších ružomberských hráčov. Adrián síce ešte nemal ani osemnásť rokov, ale vďaka svojmu talentu už pôsobil v tíme Ružomberka do 19 rokov. „Poznali sme ho. Hrával s nami o triedu vyššie. Bol veľmi dobrý obranca. Často išiel až na hranu povolených zákrokov. Vedeli sme, že cez neho málokto prejde,“ spomínali starší hráči.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ani oni nechápu, čo sa mohlo tesne pred začiatkom zápasu stať. Tvrdia, že bol skôr tichý. Nie však až taký, že by sedel v kúte. Vraj vedel aj vybuchnúť. Podľa nich je tragédia o to nepochopiteľnejšia, že Adrián nemal po sebe zanechať žiadny list na rozlúčku. „Nemal ani frajerku, že by to bolo kvôli nej. Chalani sa chystali na zápas. Všetko bolo v pohode. Zrazu volali, že Adrián vybehol z izby, utekal po schodoch hore a po páde zo strechy skončil v nemocnici. Popoludní sme sa dozvedeli, že v nemocnici zomrel,“ prezradili ružomberskí futbalisti.

Aké mal vzťahy so spoluhráčmi?

O príčinách nešťastia aj oni zatiaľ len špekulujú. Podľa ich slov mal Adrián deň pred svojou smrťou na tréningu niektorým chalanom povedať, že sa zabije. „Neverili mu, že to myslí vážne. Spoluhráči si ho doberali, Liptáci proti chlapcovi z Oravy. Nejaká šikana tam bola, ako medzi chalanmi, ale čo sa dialo v šatni, to musia vedieť len oni,“ šokovali ružomberskí dorastenci.

Manažér mládeže klubu Erik Kendera pre Nový Čas prezradil, že o možnom šikanovaní počul nejaké dohady. „S trénerom sme sa na túto tému bavili, lebo takéto chýry tu išli. Ani on však nevedel o ničom. Pýtali sme sa aj kapitána.“

Reprezentoval tím SR do 18 rokov

Sivoň odohral minulý mesiac za reprezentačnú osemnástku dva prípravné súboje v Rumunsku. Na tohtotýždňovom dvojzápase s Čiernou Horou figuroval po dohode s Ružomberkom medzi náhradníkmi. Jeho smrť otriasla aj trénerom SR do 18 rokov Stanislavom Macekom: „Bol to mladý, talentovaný futbalista. Zasiahlo ma to tak bolestivo, že ani neviem, ako sa k tej správe postaviť. Rátal som s ním opäť v našich jarných reprezentačných zápasoch.“ Otvoriť galériu Už v mladom veku bol spoľahlivým obrancom. Zdroj: instagram Prezident MFK Ružomberok Ľubomír Golis po tragédii len ťažko hľadal slová. „Je nám to nesmierne ľúto. Chcem vyjadriť rodine úprimnú sústrasť a veľa síl v tejto ťažkej situácii. Nikdy som nepočul, že by mal Adrián nejaké problémy. Pred najbližším ligovým zápasom so Zlatými Moravcami si uctíme jeho pamiatku minútou ticha.“

Tragédie v slovenskom futbale

1997 Marián Kopča († 29) - hodil sa pod vlak

2001 Juraj Kubesa († 20) - po hádke s priateľkou vyskočil z 8. poschodia

2004 Ľudovít Lancz († 40) - poslal SMS-ku rodine a vyskočil z 11. poschodia

2005 Marián Marek († 24) - pre nešťastnú lásku zomrel po páde z 8. poschodia

2013 Marek Špilár († 38) - vyskočil z okna bratovho bytu na 5. poschodí

2015 Zsolt Érsek († 15) - po zrážke so spoluhráčom skonal na vnútorné zranenia

2016 Martin Troják († 22) - počas tréningu mu zlyhalo srdce

2017 Dionatan Teixeira († 25) - zomrel na zastavenie srdca

2018 Juraj Halenár († 35) - v bratislavskom lesoparku spáchal samovraždu

2018 Milan Malatinský († 48) - v Břeclavi skočil pod vlak

2019 Denis Urbánek († 14) - skolaboval na trávniku a po prevoze zomrel