Vianočný ekologický trend je v Košiciach hitom: Stromčeky na požičanie vykúpili za jeden deň!

Je o ne stále väčší záujem! Košická Správa mestskej zelene (SMsZ) začala pred 6 rokmi netradičnú službu pre miestnych. Vianočné stromčeky zákazníkom donesú domov, rovnako ich po sviatkoch prídu zobrať. Výhodou je, že neskončia v komposte, ale budú opäť zasadené v lesnej škôlke.

Podľa odborníka by ľudia mali počas Vianoc venovať ich živému stromčeku aj istú dávku pozornosti. Vedúci oddelenia záhrad SMsZ Peter Vrábel povedal, že rezerváciu 100 kusov tohtoročných smrekov pichľavých spustili 18. novembra o 8. hodine. „Na ďalší deň, keď prišli kolegyne ráno do práce, už boli všetky vykúpené,“ uviedol Vrábel.

„Tieto stromčeky najlepšie znášajú výkyvy teplôt. Pre ihličnany je prechod z vonkajšieho prostredia do tepla veľkým šokom,“ vysvetlil. Podľa Vrábela ide o vhodný spôsob ekologickej služby. Košičania za požičanie, dovoz aj odvoz zaplatia rovnakú sumu ako vlani - 35 eur.

„Dôležité je, že stromček sa po Vianociach nevyhodí a nezničí. Väčšina smrekov, vyše 90 percent, sviatky prežije a sú vysadené v našej lesnej škôlke v neďalekých Bernátovciach.doplnil. Rozviesť ich plánujú od 13. do 20. decembra, zvoz ihličnanov začnú od 7. januára 2020.

Napriek enormnému záujmu podľa Vrábela nepočítajú s tým, že by zvýšili množstvo smrekov na požičanie. „Ide o logistický dôvod. Taktiež to musíme stihnúť včas, keďže každý kus odovzdávame priamo zákazníkom,“ vysvetlil Vrábel.Vedúci záhrad Bernátovce SMsZ Peter Ficik zhodnotil, že vlaňajšie smreky, ktoré Košičanom požičali, sa s výnimkou jedného kusa všetky ujali. Prezradil tiež, že tohtoročné symboly Vianoc sadili do kvetináčov už počas jari.

Čím je smrek pichľavý výnimočný?

Pôvodom je to americký druh smreka, do Európy sa dostal v roku 1863.

Môže dorásť do výšky 30 až 50 metrov.

Patrí medzi najrozšírenejšie pestované ihličnaté dreviny v našich končinách.

Táto horská drevina rastie aj vo výškach 2 000 až 3 000 metrov, je veľmi tolerantná a prispôsobivá.

Ako sa postarť o vianočný stromček

Odborník Peter Ficik radí