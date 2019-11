Osem detí zažilo v rodinnom dome v Cíferi zverstvá: Súd rozhodoval o mame tyranke

Sudca rozhodol po troch rokoch! Matku, ktorá dlhodobo týrala svojich 8 detí, poslal za mreže.

Brutálny príbeh Hany (33) a jej druha Patrika Nový Čas uverejnil ešte v apríli 2016. Strašné zaobchádzanie si všimli susedky, ktorým sa deti postupne zverovali. V rodinnom dome v Cíferi (okr. Trnava), kde malí anjelikovia bývali, sa diali zverstva, ktoré sa len ťažko počúvali.

Zúfalý život 8 malých detí - Lívie (12), Vanesky (9), Samka (10), Renka (8), Marisky (7), Lejly (6), Paťka (4) a Emky (3) nedával ich susedom v Cíferi spávať. Nedokázali sa viac pozerať na to, čo súrodenci odmalička prežívali.

Namiesto rodičovskej lásky poznali len každodenný strach, brutálnu bitku a kruté tresty od vlastnej mamy a otca. „Štyri roky znášajú peklo od zverov, ktorí sa, žiaľ, nazývajú rodičmi. Deti chodili dobité s podliatinami, nedostávali jesť, nesmeli sa hrať s hračkami, mohli len sedieť v izbe, a to úplne potichu,“ vraví žena, ktorá si deti občas brávala domov, a tie sa jej postupne zverovali s príšernosťami, ktoré im podľa nich robili otec s matkou.

Museli spávať nahé a pritom im bola v dome zima, pretože sa nekúrilo. Veľakrát boli zamknuté v jednej izbe, kde mama vyskrutkovala žiarovku a potom išla s partnerom do krčmy. V strede izby vždy nechala vedro, do ktorého deti močili a kakali. Keď sa pod vplyvom alkoholu rodičia vrátili domov, otec si vybral jedno dieťa a to bezcitne zbil. V tom čase sa deväťročná Vaneska zverila svojej babičke.

„Prisahala som starším deťom, že nepoviem, čo sa u nich doma deje,“ hovorila stará mama, ktorá bola v šoku z toho, s čím sa jej Vaneska zdôverila. „Babička, vieš, aké to bolo ťažké? Musela som kľačať na tvrdej zemi, mať pred sebou ruky a držať na nich lopár. Keď mi jedna ručička spadla nižšie ako druhá, dostala som lopárom po nechtoch.“ Všetko sa zlomilo, keď Patrik zmlátil Samka (10), ktorému zlomil nohu. Ten sa zdôveril susedke a všetko nabralo rýchly spád.

Zasahovala sociálka aj polícia

Sociálne úrady vtedy deti okamžite rodičom odobrali. Polícia oboch rodičov obvinila z týrania detí. Patrik sa ku všetkému priznal a ešte v minulom roku ho sudca odsúdil na 7 rokov. Nedávno si vypočula trest aj matka Hana, ktorú sudca nekompromisne poslal za mreže. ,,Okresný súd Trnava uznal obžalovanú za vinnú zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby spolupáchateľstvom a uložil jej trest odňatia slobody v trvaní 7 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná podala proti nemu odvolanie," informovala hovorkyňa súdu Jana Kondákorová. Aj o deťoch rozhodoval sudca. ,,Tri z detí sú rozhodnutím súdu umiestnené do náhradnej osobnej starostlivosti, z toho dve u príbuzných. Ďalších päť detí rozhodnutím súdu umiestnených do starostlivosti centra pre deti a rodiny, " uzavrela Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.