V Košiciach majú nevšedného psychológa: Robot Ernest vie zmerať, či ste šťastný

Vie odhadnúť náladu. Košičania majú jedinečnú príležitosť komunikovať vlastné pocity a emócie s robotom. Aj keď mnohí ľudia sa obávajú nových technológií, robot Ernest z dielne Američana Seana Mulhollanda (38) predstavuje hravú formu interakcie človeka a umelej inteligencie.

Pomocou špeciálnej technológie sa totiž učí, ako v človeku správne rozpoznávať emócie. Odvážlivci zase Ernestovi pomáhajú tým, že potvrdia, či sa správne trafil do ich pocitov. Ako to funguje?

Aj keď vďaka starému hardvéru a nostalgickej grafike Ernest na prvý pohľad nevyzerá veľmi inteligentne, dokáže veci, ktoré sú predzvesťou blízkej budúcnosti.

Ako uviedol jeho tvorca, pomocou technológie rozpoznávania tváre a emócie sa snaží zistiť, ako je človek šťastný. „Cieľom je zapojiť používateľov do zážitkov podobných hre, aby im pomohli pochopiť, ako sa učia modely strojového učenia. Ernest bol navrhnutý čítať emócie, ale zároveň potrebuje ľudí, aby ho učili, ako byť v tom lepší,” priblížil americký vývojár Senan Mulholland. Spolu s Ernestom zavítali na Slovensko ako do prvej európskej krajiny. Rozoznávať ľudské emócie sa Ernest učí v priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik.

Ernest ukazuje človeku rôzne obrázky s emocionálnym podtónom, pričom vníma, ako používateľ reaguje. „Potom Ernest ukáže, aký pocit podľa neho človek prežíval a požiada ho o potvrdenie, či správne vyhodnotil emóciu,” povedal Mulholland. Podľa neho sa ľudia nemusia Ernesta nijako obávať. Nedokáže totiž priamo čítať ľudské myšlienky. „Na ľudských výrazoch je zaujímavé to, že niektorí sú viac emotívni a čokoľvek si myslia, vidno im to aj na tvári. No niektorí emócia vedia predstierať. Preto Ernest nedokáže prečítať myseľ, ale vie o človeku potenciálne povedať veci, ktoré doteraz o sebe nevedel,” vysvetlil princíp, na akom Ernest funguje.

Ako na Ernesta reagovali Slováci

Technológia rozpoznávania výrazov a emócií má podľa Mulhollanda veľký potenciál. Využívať sa môže v automobilovom priemysle ako bezpečnostné opatrenie.Potom ho môže upozorniť a funguje to ako bezpečnostné opatrenie,” uzavrel vývojár.

Zuzana (37), analytička Otvoriť galériu Zuzana (37), analytička Zdroj: patrik struk Moje emócie podľa mňa úplne presne neodhadol, stále sa ešte učí. Údajne som bola viac nahnevaná. Je to ale veľmi zaujímavý projekt.

Michaela (32), štátna úradníčka Otvoriť galériu Michaela (32), štátna úradníčka Zdroj: patrik struk Ukazovalo mi to rôzne milé obrázky, no podľa neho som reagovala s odporom. Bola to zvláštna skúsenosť. Verím, že takáto technológia sa v budúcnosti nebude zneužívať.

Mirka (35), kultúrna pracovníčka

Mňa prečítal úplne perfektne. Vidno, že učenie od ľudí mu pomáha. Podľa mňa je úžasné, že počítač niečo takéto dokáže.