Horských záchranárov privolali v sobotu (23. 11.) popoludní na pomoc maďarskí turisti k 51-ročnej žene, ktorá utrpela v Nízkych Tatrách zranenie dolnej končatiny.

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, maďarskí turisti boli na zelenom turistickom chodníku v západnej časti Nízkych Tatier pod sedlom Malý Salatín. Turistka si pošmyknutím privodila úraz kolena a nedokázala už túru dokončiť samostatne. Futbalisti neostali po tragickej nehode autobusu bokom: Kluby venujú rodinám obetí 6-tisíc eur „Na pomoc jej odišlo sedem záchranárov HZS, ktorí jej po príchode končatinu ošetrili a zafixovali. Následne ju transportovali za pomoci nosidiel ku terénnemu vozidlu HZS. Ženu previezli do Liptovských Sliačov, odkiaľ pokračovala na ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia na vlastnú žiadosť spolu so svojou skupinou,“ informuje HZS.