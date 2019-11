Ženu na diskotéke znásilnili tak brutálne, že možno nikdy nebude mať deti: Sila, čo mladíci urobili potom

Advokáti dvoch študentov, ktorí v bare v centre Londýna brutálne znásilnili mladú učiteľku a tá už možno nebude môcť mať v budúcnosti deti, žiadali na súde pre svojich klientov miernejšie tresty, pretože sú z Talianska.

Ferdinando Orlando (25) a Lorenzo Costanzo (26) boli odsúdení na sedem a pol roka vo väzení, informuje Metro. Dňa 25. februára opakovane znásilňovali v priebehu šestnástich minút 23-ročnú učiteľku a tento útok si aj natáčali. Priemyselná kamera ich zachytila, ako si po akte placli a objali sa.

Taliani taktiež boli zachytení, ako držali jej ochabnuté telo, napravili jej šaty a nechali obeť v obrovských bolestiach na záchode. Tá teraz trpí posstraumatickou stresovou poruchou. Po znásilnení musela podstúpiť operáciu a nechápe, ako mohli byť útočníci na seba za toto hrdí. Advokáti na súde povedali, že ich klienti si mysleli, že obeť s pohlavným aktom súhlasila. Taktiež verili v miernejšie tresty, pretože Ferdinando a Lorenzo pochádzajú z "iného kultúrneho prostredia".

Žalobca Allison Hunter na pojednávaní povedal: "Zranenia boli také rozsiahle, že do niekoľkých hodín musela podstúpiť urgentnú operáciu. V nemocnici sa liečila ďalších 7 dní. Taktiež to ohrozilo jej možnosť mať deti v budúcnosti." Obhajoba argumentovala, že Ferdinando a Lorenzo nemali dovtedy žiadne problémy so správaním a že sú rodinne založení. V tom čase zadaní študenti povedali, že verili, že učiteľka s návrhom súhlasila. Na súde odzneli, že učiteľka bola príliš pod vplyvom alkoholu na to, aby povedala áno.

Obaja boli odsúdení na sedem a pol roka väzenia za dva prípady znásilnenia. Polícia tvrdí, že obaja mladíci sa vyše roka vyhýbali spravodlivosti tým, že sa vrátili do Talianska. Chytení boli po tom, čo sa Lorenzo vrátil do Veľkej Británie na zápas futbalových klubov Arsenal vs. Miláno. V marci 2018 ho zatkli na letisku Heathrow. Fernando sa neskôr skontaktoval s políciou a na základe dohody sa vrátil do Veľkej Británie, kde bol zatknutý. Fernando postgraduálne študoval medzinárodné právo, jeho kamarát sa venoval ekonomike a manažmentu.

Kamerový záznam ukazuje ich dvoch na diskotéke, ako sa striedajú v bozkávaní očividne opitej učiteľky, ktorá ledva stála na nohách. Iba osem minút po ich stretnutí ju zaviedli do údržbárskej miestnosti v klube a znásilnili ju. Následne si na mobile prezreli natočené zábery, pochválili sa nimi aj tretej osobe. Obeť, ktorá na dané momenty nemá žiadne spomienky, si pamätá, že mala neuveriteľné bolesti a nebola schopná vyjsť z baru po svojich nohách po tom, čo ju o hodinu neskôr našiel personál klubu.

Nakoniec jej pomohol istý francúzsky pár a jej spolubývajúca zavolala sanitku.Lorenzo opustil Veľkú Britániu krátko po tomto incidente, Ferdinando sa vrátil domov o týždeň neskôr. Obeť tvrdí, že od tej chvíle žije v neustálom strachu a nevie sa uvoľniť ani keď je vonku s priateľmi. Z právnych dôvodov sa rozhodla nezverejniť svoje meno. "Keď som zistila, že ide o viac ako jednú osobu, bolo mi skutočne zle pri pomyslení na to, že dvaja muži urobili takéto niečo," hovorí.

Tá noc na nej zanechala psychickú ujmu. Až do súdneho pojednávania vôbec netušila, čo všetko sa v tú noc udialo. "Skutočne neviem pochopiť, ako sa dvaja ľudia mohli správať ako takéto zvieratá k inej osobe a považovať to za zábavné alebo za úspech. Nesúhlasila som, že budem mať sex či už s jedným alebo s oboma týmito ľuďmi v tú noc alebo kedykoľvek," dodáva.

Hovorca klubu povedal, že sú o incidente informovaní a z takéhoto správania zdesení a mysľou sú s obeťou: "Bezpečie našich zákaznikov je pre nás prioritou a urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli polícii vyriešiť tento prípad."