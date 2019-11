Tesla predstavila futuristický Cybertruck: Megatrapas pri predvádzaní odolnosti

To mu nevyšlo! Elon Musk (48) chcel okázalo predstaviť novinku od Tesly. Keď však predvádzali, aké odolné má okná, podarilo sa im ich pri oboch pokusoch rozbiť. Tesla Cybertruck je však terčom vtipov aj pre dizajn ako zo sci-fi filmu.

Auto má ukrojiť z trhu pick­upov, ktorý v USA neustále rastie. Je určené najmä pre remeselníkov. Umožňuje elektrické pripojenie s napätím 110 aj 220 voltov, tak­že majstri môžu využívať aj silné elektrické nástroje. Na palube má aj kompresor pre pneumatické kladivo. Do kabíny sa zmestí 6 dospelých ľudí a v nákladnom priestore uvezie až 1,5 tony. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Sklo má vydržať aj zásah guľkou či úder kladivom. Na pódiu však zlyhalo. Šéf dizajnu Tesly Franz von Holz­hausen hodil do okna kovovú loptičku. Namiesto toho, aby sa odrazila, sklo roztrieštila. To isté sa stalo aj pri ďalšom okne. Elon Musk, ktorý stál vedľa neho, sa zmohol iba na nadávku. Potom sa snažil situáciu zachrániť žartovaním. „Máme čo vylepšovať. Aspoň neprešla dovnútra, to je plusový bod,“ povedal. Dodal, že sklo predtým testovali hádzaním rôznych predmetov a ani raz sa nerozbilo.

Musk sa netajil, že pri navrhovaní Cybertrucku sa inšpiroval sci-fi filmom Blade Runner. Jeho dizajn sa však už stal terčom vtipov. Výroba by sa mala začať koncom roka 2021.