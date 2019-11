Po prejazde nákladiaka sa doslova prepadla zem: Vodič druhého auta nestihol zareagovať, padol do neznáma

V brazílskom meste Rio Grande do Sul sa za nákladným autom prepadla cesta. Vodič osobného auta, ktoré išlo hneď za ním, si jamu všimol, druhé auto však to šťastie nemalo. Vodič spadol do dvojmetrovej jamy, našťastie z nej aj so spolujazdcom vyviazli len s malými zraneniami.