Brutálne násilie na ženách: Mesto Mexiko vyhlásilo výnimočný stav

V súvislosti s násilím páchaným na ženách vyhlásili v hlavnom meste Mexika výnimočný stav.

Podľa agentúry DPA o tom v noci na piatok informovala primátorka mexickej metropoly Claudia Sheinbaumová, ktorá vyjadrila nádej, že takéto radikálne riešenie povedie k zviditeľneniu daného problému.

"Každý v tomto meste musí povedať STAČILO," napísala primátorka vo svojom vyhlásení, z ktorého v noci na piatok citovala agentúra DPA. Primátorka dodala, že v rámci informačnej kampane predloží návrh zákona o vytvorení verejného registra sexuálnych delikventov. Podľa oficiálnych údajov bolo za prvých deväť mesiacov tohto roku v metropole Mexika zavraždených viac ako 150 žien. Úrady tvrdia, že 40 z nich bolo zabitých len pre to, že boli ženy.

Od začiatku roka do konca septembra bolo zaevidovaných aj 527 núdzových volaní týkajúcich sa prípadov znásilnenia, píše sa vo vyhlásení. Sheinbaumová tiež informovala, že v čase od októbra 2018 do októbra 2019 o desať percent stúpol počet súdnych konaní pre obvinenie zo znásilnenia. Podľa primátorky jednou z príčin tohto pozitívneho trendu je aj to, že mesto najalo niekoľko právničiek, aby obetiam znásilnenia pomáhali a podporovali ich, keď sa ich kauza dostane pred súd.

Sheinbaumová, 57-ročná vedkyňa skúmajúca životné prostredie, sa pred rokom stala prvou ženou na poste primátora mesta Mexika, kde žije deväť miliónov ľudí. Ďalších 20 miliónov osôb býva v metropolitnej oblasti Mexika, čo z tohto mesta robí jedno z najväčších na svete. Výnimočný stav z dôvodu násilia páchaného na ženách vyhlásilo od roku 2015 v Mexiku už 18 miest, dodala DPA.