Mourinho si už brúsi zuby na titul: Prichádzam ešte silnejší

Keď portugalský futbalový tréner José Mourinho v roku 2003 prvýkrát prišiel do Anglicka, ihneď sa preslávil pamätnou vetou: "Som výnimočný".

Od tých čias mu to mnohí častokrát pripomenuli a tieto slová boli na pretrase aj v premiérovom interview 56-ročného rodáka zo Setúbalu od stredajšieho nástupu do funkcie kouča anglického klubu Tottenham Hotspur.

"Mám dostatok pokory, aby som mohol správne analyzovať, čo som počas mojej kariéry urobil, nech ide o vývoj, problémy aj ich riešenia. Podstata každej analýzy nikdy nebola o obviňovaní niekoho iného a hľadaní príčin niekde inde," poznamenal Mourinho a na otázku, či s pribúdajúcim vekom už nie je taký drzý, vtipne odvetil: "Vždy som bol skromný človek, iba vy ste si to nevšimli."

Mourinho bol ostatných 11 mesiacov bez trénerského angažmánu. Vlani pred Vianocami ukončil pôsobenie v Manchestri United. "Počas trénovania som urobil mnoho chýb. A urobím ďalšie. Tie mesiace neboli strata času. Mal som dostatok priestoru na premýšľanie, hodnotenie, prípravu aj predvídanie niektorých vecí. Z emocionálneho hľadiska prichádzam silnejší, som uvoľnenejší, motivovaný a pripravený pracovať. Myslím si, že hráči to počas doterajších dvoch dní, čo sme spolu strávili, mohli pocítiť," dodal.

V "kolíske futbalu" predtým dvakrát viedol aj FC Chelsea a mužstvo "The Blues" priviedol k trom prvenstvám v Premier League. Ďalšie by chcel pridať vo farbách "kohútov", ktorí na trofej v tejto súťaži čakajú od roku 1961. Vzhľadom na súčasné 14. miesto v ligovej tabuľke si však "Mou" dobre uvedomuje, že v aktuálnej sezóne 2019/2020 to určite nebude. "Vyhrať Premier League v tejto sezóne je nemožné. Dá sa to však v tej budúcej," dodal Mourinho, ktorý si debut na lavičke Tottenhamu odkrúti v sobotňajšom londýnskom derby na trávniku West Hamu United.