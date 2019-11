Opozičnú koalíciu pochoval Kiska: Exprezident uprednostnil ambicióznu predstavu pred dohodou

Každý pôjde sám. Už začiatkom tohto týždňa sa opozícia opäť začala stretávať s tým, že sa idú dohodnúť na spoločnej koalícii do februárových volieb.

Možnému spojenectvu však napokon zabránila neochota spojiť sa do veľkého bloku šiestich strán, ktoré presadzovala strana Za ľudí Andreja Kisku (56). Ten tak odmietol akúkoľvek inú spoločnú zostavu. Rokovania o vytvorení koalície začali s Kiskom viesť strany Progresívne Slovensko a Spolu ešte pred niekoľkými mesiacmi.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

To však napokon stroskotalo, lebo strana Za ľudí sa rozhodla, že pôjde sama. Kiska to odôvodňoval tým, že môžu samostatne vo voľbách získať viac percent hlasov.Inicioval ich šéf SaS Richard Sulík, ktorému po rozložení poslaneckého klubu agentúry merajú len okolo 5 % hlasov.

V zákulisí sa skloňovalo, že by sa dohodli práve s kiskovcami a PS/Spolu, no lídrom by mohol byť bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík. Nič z toho však nebude. Vo štvrtok opozičné hnutia vydali definitívne stanovisko. „Na to, aby sme porazili vládnu stranu spolu s fašistami potrebujeme ukázať, že je tu jasná alternatíva demokratických opozičných strán a že musíme spolupracovať a nachádzať k sebe cestu,“ povedal Kiska s tým, že pôjdu do volieb samostatne.

„Dnes chcem oznámiť, že po všetkých rozhovoroch strana Za ľudí pôjde do volieb samostatne a nebude vytvárať koalíciu so žiadnou inou stranou. Rozhovory sa viedli mesiace a my sme tomu venovali veľa energie,“ dodal Kiska. Hovorí, že prieskumy im neukázali to, že by spoločne dosiahli viac percent ako samostatne.

„Ja som presvedčený, že keby sme spravili koalíciu s PS/Spolu, tak by sme Smer porazili. Ale načo vyhrať vo voľbách, keď potom demokratická opozícia nebude schopná zostaviť vládu. Podstatnejšie je mať 76 miest v parlamente, ako vyhrať voľby,“ odôvodnil svoje rozhodnutie. PS/Spolu zareagovali len stručne: „Andrej Kiska odmietol štvor- aj päťkoalíciu.“