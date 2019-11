Vlhová má v Levi o motiváciu postarané: Teta Peťa chce soba pre malú Lujzu

Už sa to začína! Slovensko bude opäť sedieť pred obrazovkami, aby videlo ďalšie úspechy elitnej slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej (24), ktorá sa už nevie dočkať ozajstného štartu nového ročníka Svetového pohára.

Jediná Slovenka v tejto konkurencii nastúpi v sobotu na úvodný slalom sezóny vo fínskom Levi s povoleným dopingom, ktorým je narodenie neterky Lujzy. Práve pre ňu by rada vyjazdila živý darček – malého sobíka.

Ako je známe, každý víťaz pretekov SP v Levi dostáva okrem pohára a prémie i toto typické zvieratko pre tieto končiny. Rodáčka z Liptovského Mikuláša už jedného má, a to za triumf v roku 2017, a dala mu meno Igor, po otcovi. Toho druhého by určite venovala prvorodenej dcérke brata Borisa, ktorá prišla na svet koncom októbra, trochu skôr, ako sa čakalo. Boris Vlha už po zverejnení správy, že bude otcom, avizoval, že sa jeho úspešná sestra bude musieť načas obísť bez neho. No teraz sa môže stať, že svoje baby – partnerku Simonu a dcérku Lujzu, nechá samé skôr, ako plánoval. Zatiaľ však platí, že sa k tímu pridá až v novom roku.

Našu lyžiarku ženie vpred aj to, že po výsledkoch z predošlej sezóny sa od nej očakáva, že bude valcovať konkurenciu. Ouvertúra v Söldene jej nevyšla podľa predstáv, na čo zareagovala typicky Vlhovsky: zahryzla sa do tvrdého tréningu. Makala nielen doma, ale aj v Taliansku. Desať dní trénovala pod vedením talianskeho kondičného trénera Marca Portu v Miláne, ďalšie v Liptovskom Mikuláši so Šimonom Klimčíkom, a medzi prvými dorazili aj za polárny kruh, aby sa na Čiernej zjazdovke pripravila na úvodný slalom jej najobľúbenejšej disciplíny, ako sa na držiteľku kompletnej medailovej kolekcie z tohtoročných MS patrí. „Mám to v Levi rada. Kopec mi vyhovuje a dosiahla som tam pekné výsledky. Bolo by skvelé, keby som na ne nadviazala aj tento rok,“ želala si pred štartom sezóny Peťa, ktorá veľmi chce nadviazať množstvo pozitívnych emócií, ktoré práve v tomto fínskom stredisku zažila. Bola tu tretia, prvá i druhá.

23. novembra - Levi: slalom

30. novembra - Killington: obr. slalom

1. decembra - Killington: slalom

6. decembra - Lake Louise: zjazd

7. decembra - Lake Louise: zjazd

8. decembra - Lake Louise: super G

14. decembra - St. Moritz: super G

15. decembra - St. Moritz: paral. slalom

17. decembra - Courchevel: obr. slalom

21. decembra - Val d´Isere: zjazd

22. decembra - Val d´Isere: kombinácia

28. decembra - Lienz: obr. slalom

29. decembra - Lienz: slalom

Umiestnenie Vlhovej v levi

12. 11. 2016: 3. miesto

11. 11. 2017: 1. miesto

17.11.2018: 2. miesto