Vicemajster sveta zažiaril v prvej lige: Miklík si nás všetkých získal

Dva zápasy, dva góly. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Michel Miklík (37) sa výborne uviedol v prvoligových Topoľčanoch, ktorým sa upísal po predčasnom konci v Slovane.

Hoci vicemajster sveta z Helsínk 2012 klesol o súťaž nižšie, vzhľadom na tímové postavenie a hokejový ošiaľ v meste je spokojný. Topoľčanom už gólom pomohol k triumfu v Dubnici a v stredu pred vypredaným domácim hľadiskom rozhodol v nájazdoch o víťazstve 2:1 v šlágri kola nad Martinom. „Som tu zatiaľ naozaj spokojný, na prvú ligu máme výborné podmienky. Darí sa mne a hlavne tímu, v tabuľke sme na čele spoločne s Bratislava Capitals.

Ľudia v meste žijú hokejom a z kabíny ide pozitívna energia, čo je vždy dôležité. Navyše to mám aj blízko domov do Piešťan,“ doplnil Michel Miklík. To, že do mužstva rýchlo a bez problémov zapadol, nám potvrdil aj klubový fyzioterapeut známy z pôsobenia pri reprezentácii hádzanárov Jozef Urminský: „Niekto si možno myslel, že príde nejaký namyslený borec, ale rýchlo sme zistili, že Michel je super chalan a hneď si nás všetkých získal!“