Bratislavský primátor a starostovia podporili novú petíciu za zákaz hazardu

Primátor Bratislavy Matúš Vallo, starostovia bratislavských mestských častí i bratislavskí mestskí poslanci vyjadrili vo štvrtok podporu novej petícii za zákaz hazardu v hlavnom meste.

V nadväznosti na výsledok petície deklarujú, že podporia prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré na celom území Bratislavy zakáže umiestnenie herní či kasín. "Máme záujem vyrovnať sa s hazardom na území Bratislavy. Neregulované rozšírenie hazardných hier negatívne mení tvár mesta a jeho verejných priestorov. Spôsobuje závažné negatívne spoločenské a ľudské dôsledky," vyhlásil Vallo. Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý vníma, že hazard je stále problémom a zdá sa, že stále väčším. "To, že sme boj, ktorý sme viedli pred pár rokmi, prehrali, neznamená, žeby bolo správne s ním prestať. Hazard rozbíja rodiny, ubližuje mestu a treba spraviť všetko pre to, aby sme ho z Bratislavy dostali von," skonštatoval Kusý.

Novú petíciu za zákaz hazardu spustili v týchto dňoch občianski aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard. Žiadajú zákaz herní a kasín v hlavnom meste. Podľa iniciatívy Bratislavčania už dávno "vyniesli svoj rozsudok", podľa ktorého si hazard vo svojom meste neprajú. Asociácia zábavy a hier (AZAH) však v spustení novej petície nevidí význam. V čase, keď sa situácia stabilizovala a herní ubúda, si AZAH nemyslí, že by mali ľudia enormný záujem podpisovať petície proti hazardu. "Toto 'znásilňovanie' zákazu hazardu v čase, keď rôzne mestá riešia problém čierneho hazardu a kvízomatov, považujeme za nepochopiteľné," povedala ešte v októbri hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová s tým, že hlavné mesto prijalo rôzne VZN, ktoré herne okrešú o ďalšiu tretinu.3

Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave, ktorý konštatoval nesúlad so zákonom.