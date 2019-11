Bývalý generálny prokurátor Trnka má problém: Disciplinárka za rozhovor v televízii

Na bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (55) sa to valí z každej strany. Koncom októbra mu jeho nadriadený Jaromír Čižnár dočasne pozastavil činnosť a začal voči nemu disciplinárne konanie.

Problémom sa stali jeho úzke kontakty s obvineným mafiánom Mariánom Kočnerom (56), ktorý mu dokonca vulgárne nadával a úkoloval ho ešte v čase, keď bol generálnym prokurátorom. Kompetentní však nehovorili, prečo sa Čižnár rozhodol pre disciplinárne konanie. Nový Čas zistil, že problémom sa stal televízny rozhovor, ktorý Trnka poskytol, aby sám seba obhájil.

Trnka sa v posledných týždňoch preslávil uniknutou nahrávkou s Kočnerom, kde ho mafián školí ako malého chlapca. „Ty si k…t. Ty si jeden nebetyčný k…t., k…t k…tov. (...) Prečo ste išli vydierať toho Haščáka?“ pýtal sa Kočner. Čižnár sa však najskôr pri disciplinárke Trnkovi vykrúcal. Po tom, ako sa záznam dostal na svetlo sveta, nechcel súčasný generálny prokurátor Trnkovi zastaviť výkon funkcie.

Odôvodňoval to tým, že uplynula premlčacia lehota od inkriminovaného rozhovoru s Kočnerom. Na konci októbra však na prokuratúre našli dôvody na to, aby jej šéf návrh podal. „Disciplinárnej komisii bol 31. 10. 2019 podaný disciplinárny návrh za dva skutky na prokurátora Dobroslava Trnku, čím sa začalo voči nemu disciplinárne konanie,“ povedala vtedy hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Nechceli však špecifikovať, aké dôvody na podanie našli.

Trnka v prípade nahrávky už minulý týždeň vypovedal pred NAKA na východe Slovenska. Výsluch mal podľa TV JOJ trvať až 4 hodiny. Bývalý šéf prokuratúry je už tri týždne postavený mimo funkciu a väčšinu času trávi v rodinnom dome v Hamuliakove, ktorý je napísaný na jeho syna. Bývalého generálneho prokurátora sme sa v stredu chceli opýtať, ako prebiehal výsluch a na aké otázky musel odpovedať.

Ten sa práve vracal z nákupu, v ruke niesol banány a do reči mu veľmi nebolo. Prekvapivo však prezradil jeden z dôvodov disciplinárneho stíhania zo strany nadriadených, ktoré prokuratúra doteraz nešpecifikovala. „Nie, ďakujem pekne. Už som disciplinárne stíhaný za poskytovanie rozhovoru pre televíziu Markíza, takže zabudnite,“ vysvetlil Trnka. Problémom môže byť to, že bez povolenia nadriadených sa vyjadroval pre médiá, čo môžu trestať práve disciplinárkou.

Vypomstiť sa mu mohli jeho vyjadrenia, v ktorých spochybňoval, že by bola nahrávka jeho debaty s Kočnerom autentická. „Keby som takéto niečo spravil, tak to je problém nielen pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť asi,“ rozprával Trnka. Generálna prokuratúra do konca uzávierky neodpovedala.