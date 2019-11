Proces v prípade Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) sa začne ešte pred Vianocami: Súd spustia 666 dní po vražde!

Proces v prípade Kuciak je už za dverami. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 19. decembra predbežné prejednanie obžaloby na Miroslava Marčeka (37), Tomáša Szabóa (41), Alenu Zsuzsovú (45) a Mariána Kočnera (56).

Kým Marček sa k vražde priznal, zvyšná trojica svoju vinu vytrvalo popiera. Na čo slúži predbežné prejednanie a kedy možno očakávať definitívny verdikt? Vo štvrtok 19. decembra, na kedy je vytýčené predbežné prejednanie obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, uplynie od nechutného činu presne 666 dní.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa advokáta pozostalej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu je to krok vpred, no ešte sa to nedá považovať za niečo rovnocenné hlavnému procesu. „To ešte nie je pojednávanie, toto by malo trvať, predpokladám, jeden deň. Tam sa povedia nejaké pravidlá, ako sa bude pojednávať, v akom časovom slede tak, aby si všetci zabezpečili čas. Nie je totiž ľahké časovo zosúladiť približne 7-8 obhajcov. Môže sa stať, že vytýčia aj prvé termíny hlavného pojednávania, záleží to na pani sudkyni,“ vysvetlil zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica s tým, že hlavné pojednávanie bude s veľkou pravdepodobnosťou až po Novom roku.

Jeho slová potvrdzuje aj právnik Marek Benedik. „Je to rôzne. Ak tam bude prerušenie či zastavenie konania, je tam prípustná sťažnosť, o ktorej rozhoduje odvolací súd. Je to individuálne a malo by to prebiehať v zásade bez prieťahov,“ uviedol Benedik s tým, že obžalovaní majú právo sa zúčastniť aj na tomto úkone. Nie je tak vylúčené, že už v tomto termíne prídu niektorí z obžalovaných za prísnych bezpečnostných opatrení.

Stále je otázne, či jeden z obžalovaných Tomáš Szabó začne spolupracovať s vyšetrovateľmi a vyslúži si tak miernejší trest, podobne ako jeho kumpán Miroslav Marček. Podľa právnika nie je neobvyklý ani termín prejednania stanovený iba 5 dní pred Vianocami. Medzi obžalovanými z vraždy je aj Zoltán Andruskó. Ten však spolupracuje od samého začiatku, preto bol vytýčený na samostatné konanie - nedávno uzavrel dohodu o vine a treste, pričom sa skloňuje, že za účasť na vražde dostane 11 rokov.

1. deň - 21. 2. 2018 - V dome vo Veľkej Mači zabili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.

4 dni - 25. 2. 2018 - Telá obetí našli 4 dni po vražde. Policajtov zalarmovala mama zavraždenej.

119 dní - 20. 6. 2018 - Kočnera prvýkrát zatkli z dôvodu kauzy falšovania zmeniek Markízy.

218 dní - 27. 9. 2018 - Polícia pri rozsiahlych raziách zadržala štyroch podozrivých z vraždy.

224 dní - 3. 10. 2018 - Na verejnosť prenikla informácia, že Zoltán Andruskó spolupracuje s vyšetrovateľmi.

226 dní - 5. 10. 2018 - Peter Tóth začal spolupracovať s políciou.

278 dní - 26. 11. 2018 - Tóth polícii odovzdal Kočnerove mobily, písomnosti aj USB s dátami zo sledovania novinárov. Toto sa javí ako kľúčový moment obžaloby proti Kočnerovi, keďže týmito materiálmi disponovali aj vrahovia.

386 dní - 14. 3. 2019 - Mariána Kočnera obvinili z objednávky vraždy Jána Kuciaka.

414 dní - 11. 4. 2019 - Miroslav Marček sa priznal k spáchaniu dvojnásobnej vraždy.

607 dní - 21. 10. 2019 - Prokurátor podal obžalobu na Marčeka, Szabóa, Zsuzsovú a Kočnera vo veci vraždy novinára.

666 dní - 19. 12. 2019 - Obžaloba vo veci Kuciakovej vraždy bude predbežne prejednaná na Špecializovanom trestnom súde.