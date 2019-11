Čudná zábavka tínedžerov s ohňom sa skončila nešťastím: Na školákovi Jakubovi horelo oblečenie

Zvláštna zábavka takmer nabrala tragický spád. Podľa prvotných informácií polície mal tínedžer podpáliť mladšieho chlapca.

Napokon sa zistilo, že šlo o nešťastnú náhodu, pri ktorej skupinka chlapcov - Jakub (11), Marko (12) a Maroš (12) - pred domom v Smižanoch (okr. Spišská Nová Ves) neopatrne manipulovala s horľavinou vo fľaši. Jeden z nich však do nej kopol a časť horľavej látky nešťastne zasiahla oblečenie Jakuba. Otvoriť galériu K nešťastiu došlo pred domom príbuzného jedného z chlapcov. Zdroj: pz K tragédii došlo v utorok večer. Mama Marka (12) Katarína (32) Novému Času uviedla verziu, ako sa to stalo, ktorú má od syna: „Chlapci boli u suseda Slava, ktorý je príbuzným Maroša. Hrali sa na dvore, no neviem presne, čo tam robili. Zobrali však bandasku s benzínom a nejaké plastové fľaše potom podpálili. A keď sa to rozhorelo, môj syn kopol do horiacej bandasky, a tak sa asi chytili Jakubove šaty.“ Verí, že Jakub vyzdravie. „S mojím synom však rozhodne urobím poriadok,“ dodala.

Školáka previezli do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. „Jakub mi stihol povedať, ako sa to stalo. Povedal, že Marko ho polial benzínom a zapálil,“ tvrdí starý otec Vendelín (62). Táto verzia sa však nepotvrdila. „Za doposiaľ presne nezistených okolností došlo k popáleniu 11-ročného chlapca vo dvore domu v Smižanoch. Prvotné informácie, ktoré boli polícii oznámené otcom zraneného dieťaťa, boli následne ihneď dôkladne preverené, no v tomto prípade sa však úmyselné konanie nepotvrdilo,“ uvádzajú s tým, že podľa doterajších zistení skupinka maloletých chlapcov neopatrne manipulovala s horľavinou, ktorú našli vo fľaši.

Zapálili ju a položenú na zemi sledovali, ako horí.Chlapec utrpel popáleniny na viacerých častiach tela s lehotou liečenia približne šesť týždňov. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.