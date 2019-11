Humorista a scenárista Oliver Andrásy: Telky mu dali košom

Jeho ponuka ostala bez ohlasu! Meno Oliver Andrásy (62) bolo dlhé desaťročia synonymom televízneho humoru a zábavy.

Známy humorista a scenárista však so svojimi nápadmi tentoraz nepochodil. Ako prezradil Novému Času, ponúkol nový projekt televízii, no z jeho plánovaného návratu na obrazovky napokon nič nebude. Olivera Andrásyho si publikum zamilovalo vďaka programom, ako sú Dereš, Bonzáčik a Aj múdry schybí, ktorý sa neskôr vysielal pod názvom Nikto nie je dokonalý.

Relácia sa však pred dvoma rokmi v tichosti vytratila z obrazoviek a spolu s ňou aj jej tvorca. Obľúbený humorista chcel vyrábať nový projekt pre TA3. „Boli to rozhovory s politikmi a chcel som do toho robiť aj také fiktívne rozhovory, že z nejakej tlačovky povytrhávať vety a k tomu položiť otázky na úplne inú tému. Potom však chceli, aby som to urobil ako veselé historky, ale ja som nechcel, aby politici rozprávali veselé historky, tak sme zrušili zmluvu,“ povedal Novému Času Andrásy. Záujem o jeho projekt neprejavili ani iné televízie.

„Nikto sa mi neozval, takže zatiaľ to vyzerá tak, že to nebude. Ja už sa nechcem chodiť ponúkať. Momentálne si žijem spokojným životom, venujem sa sebe a vnučkám. Nezdá sa to, ale s tými reláciami je veľa roboty, už ma neláka sedieť od rána do večera v strižni. V tomto veku si treba užiť roky, nevieme, koľko ich bude,“ dodal otvorene humorista.