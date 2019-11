Rusko náhle skončil na péenke, prokurátor hovorí o podozrivom ospravedlnení: Posadia ho späť za mreže?!

Opäť sa nestretli v jednej miestnosti! Kým Marián Kočner (56) na súd v kauze falšovania miliónových zmeniek Markízy prišiel, druhý obžalovaný Pavol Rusko (56) nie. Súdu oznámil, že je práceneschopný a zároveň si nepraje, aby sa pojednávalo bez neho, čím de facto zabránil pokračovať v procese.

To sa nepozdávalo prokurátorovi Jánovi Šantovi ani právnikovi Danielovi Lipšicovi, ktorí ospravedlnenie označili za obštrukciu. V súvislosti s prípadom sa pritom opäť skloňuje možnosť, že Rusko skončí vo väzbe, čo navrhol aj štátny zástupca.

Ruskova neprítomnosť spôsobila, že súd bol už 62 minút po jeho začatí prerušený. V liste, ktorý poslal Rusko tvrdil, že sa chce zúčastniť na výsluchoch písmoznalcov, ktoré boli naplánované na pondelok. Tí posudzovali, či boli jeho podpisy na zmenkách pravé. Na pojednávanie však Rusko neprišiel, jeho právnik Marek Para požiadal o zrušenie pojednávania, pretože je jeho klient práceneschopný.

Péenku mal vystavenú na všetky tri dni. Problémy má mať s krčnou chrbticou. Súd požiadal Paru, aby svojmu klientovi zavolal ešte raz a spýtal sa ho, či môžu prejednať aspoň dôkazy, ktoré s ním nesúvisia. Rusko to odmietol, čo nahnevalo aj prokurátora Jána Šantu i právnika Markízy Daniela Lipšica. „Takéto konanie treba pomenovať ako podozrenie z obštrukčného konania a treba prijať aj adekvátne opatrenia,“ povedal Šanta a navrhol dokonca Ruska zavrieť do vyšetrovacej väzby.

V nej už strávil niekoľko týždňov pre možnú objednávku vraždy jeho exspoločníčky Sylvie Volzovej.A, samozrejme, dôsledne skúmať dôvody väzby, teda či sa obžalovaný nevyhýba trestnému stíhaniu, o čom mám vážne podozrenie,“ dodal Šanta.

Rusko reaguje

S jeho názorom sa zhoduje aj advokát protistrany Daniel Lipšic. „Konanie obžalovaného Ruska je zjavne čisto obštrukčné. Toto konanie obžalovaného môže v nejakom okamihu viesť k tomu, že budú naplnené dôvody útekovej väzby, teda sme navrhli, aby predseda senátu zvážil vydanie príkazu na zatknutie,“ vysvetlil Lipšic. Ani Lipšic, ani Šanta si nemyslia, že by Rusko takýmto spôsobom mohol dosiahnuť zdržanie procesu. „Môže tým získať iba čas.

Ak by obhajoba bola presvedčená, že sa dôkazná situácia vyvíja v ich prospech, k oslobodzujúcemu rozsudku, tak by ho chceli mať čo najskôr vyhlásený,“ povedal Lipšic.Rusko tvrdí, že má silné lieky proti bolesti. „Za uplynulých 18 mesiacov je to po prvýkrát, čo mi zdravotný stav nedovoľuje účasť na nejakom úkone v tejto kuaze. To je veľa?povedal pre Nový Čas Rusko.

Lipták: Poznám ho desaťročia, fakt je PN Otvoriť galériu Známy všeobecný lekár Peter Lipták Zdroj: anc Doktor, ktorý Ruskovi vystavil potvrdenie o PN, je známy všeobecný lekár Peter Lipták. Ten sa preslávil tým, že priznal, že od pacientov berie úplatky, ktoré nazýval darmi, s tým, že „ak nemáte peniaze na zaplatenie, máte smolu“. Lipták pre Nový Čas vysvetľuje, že špecialista je každý, kto má atestáciu a môže pracovať samostatne. „Choroba si nevyberá, súd to musí rešpektovať. Péenka je základný úkon, ktorý robíme u viacerých pacientov a v tomto by mal mať Rusko rovnaké práva ako všetci ostatní ľudia. To znamená, že keď je chorý, tak má, samozrejme, nárok byť PN,“ hovorí Lipták.

Dodal, že sa stará o zdravie ľudí, tak sa nemá báť prípadného preverovania vystavenia péenky. „Mňa chráni pravda, môže prísť aj ministerka zdravotníctva alebo najväčší kontrolný riaditeľ zemegule, keď sú tu raz nespochybniteľné fakty, že má byť pán Rusko na péenke, tak je na PN. Pána Ruska ako svojho pacienta musím poznať, všeobecný lekár je lekár, ktorý svojich pacientov pozná aj desaťročia. Ja poznám pána Ruska desaťročia,“ skonštatoval Lipták.

Môže mu vydať péenku všeobecný lekár? Otvoriť galériu Ortopéd Tomáš Jakubík Zdroj: tasr

Tomáš Jakubík, ortopéd

Toto je pandorina skrinka. Nepoznám konkrétny prípad, ale faktom je, že všeobecný lekár je istým spôsobom nútený k tomu, aby sa vyjadroval aj k takýmto diagnózam, lebo pacient s bolesťami krč- nej chrbtice sa dostane k špecialistovi niekedy až za 10 - 12 mesiacov. Vy keď dôjdete k praktickému lekárovi a ten povie, že toto naozaj patrí neurológovi alebo ortopédovi a pošle vás ďalej, tak vás vlastne odsúdi na nekonečné čakanie. Taký je nedostatok špecialistov a také dlhé sú čakacie lehoty. Ja sám chodím na kongresy praktických lekárov a ukazujem im vyšetrovať základné ortopedické veci, aby ich nemuseli posielať k špecialistovi, lebo ten systém kolabuje. Za ideálnych podmienok by ich samozrejme posielali k špecialistom...