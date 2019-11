Hrôza v bratislavskom prístave! Mladá žena bojovala o život, nepodarilo sa ju zachrániť

Dráma v bratislavskom prístave sa odohrala v pondelok 11. novembra. Záchranári boli privolaní k mladej žene, ktorej už nedokázali pomôcť.

Záhadná smrť mladej ženy zniesla na Bratislavu mračno beznádeje. "Môžeme potvrdiť, že dňa 11.11.2019 v čase okolo 09:00 h sme prijali oznámenie o náleze podchladenej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Privolaní záchranári sa ženu pokúsili oživiť, avšak bezúspešne. Privolaný súdny lekár na mieste cudzie zavinenie nevylúčil ani nepotvrdil. Pre zistenie presnej príčiny smrti bola nariadená pitva. Orgán činný v trestnom konaní vo veci začal trestné stíhanie. Vzhľadom na štádium trestného konania, ktoré je neverejné, bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková. Ako uvádza TV JOJ, mladá žena bola brutálne dobitá, mala mať devastačné poranenia análneho otvoru a poranenia na členkoch.

Záchranári robili, čo mohli, no ženu sa už nepodarilo zachrániť. "O 9:05 sme prijali tiesňové volanie na linku 155 s tým, že v prístave je žena s poruchou vedomia. Záchranárom sa ju podarilo oživiť a uviedli ju do umelého spánku. Žiaľ, počas transportu do nemocnice zomrela," vyjadrila sa k prípadu hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Podľa informácií Nového Času ide o 35-ročnú ženu, ktorá učila v jazykovej škole a pochádza zo Sniny, kde sa s ňou v utorok naposledy rozlúčia.

