Pápež František navštívi Thajsko a Japonsko: Chce apelovať na dôležitú vec

Pápež František navštívi tento týždeň japonské mestá Hirošima a Nagasaki, jediné lokality na svete, ktoré sa stali terčom atómového útoku.

Pápež (82) odcestuje do Ázie v utorok, pričom najskôr navštívi Thajsko a následne Japonsko, požadujúc zákaz jadrových zbraní, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP.

Napriek tomu, že obe krajiny majú menej než 0,6 percenta katolíckeho obyvateľstva, František s nimi hodlá nadviazať medzináboženský dialóg. Pápež priletí do Thajska v stredu, odkiaľ v sobotu odcestuje do Japonska, kde zostane do utorka 26. novembra.

Návštevu Hirošimy i Nagasaki má pápež argentínskeho pôvodu na programe v nedeľu. Zhodenie amerických atómových bômb na tieto mestá v auguste 1945 si vyžiadalo najmenej 214.000 mŕtvych a prispelo k ukončeniu druhej svetovej vojny v Tichomorí - niekoľko mesiacov po tom, ako v Európe kapitulovalo nacistické Nemecko.

"Pápež prikročí k čo najráznejšiemu apelu v prospech spoločných opatrení na úplné odstránenie jadrových zbraní," uviedol štátny tajomník Vatikánu kardinál Pietro Parolin.

"Zneužívanie atómovej energie na vedenie vojny je nemorálne," povedala v septembri pre japonské médiá hlava katolíckej cirkvi.

Pápež sa v krajine vychádzajúceho slnka stretne aj s obeťami zemetrasenia z roku 2011 a následnej vlny cunami, ktoré zasiahli severovýchod Japonska a vyžiadali si 18.500 obetí na životoch. Živel zároveň spôsobil katastrofu atómovej elektrárne vo Fukušime.

Japonsko sa so svojou povojnovou pacifistickou ústavou v roku 1967 zaviazalo, že nebude vyrábať ani vlastniť jadrové zbrane, a nepovolí ich rozmiestnenie na svojom území - napriek tomu, že sa v rámci ochrany spolieha na americký "jadrový dáždnik".