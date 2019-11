Vojaci z Trenčína absolútne demontovali Budapešť: Súperovi nadelili 9 gólov!

Trenčania vstúpili do zápasu aktívne, Alderson už po pár sekundách tesne minul bránku. Z trvajúcej akcie McCormack vystrelil od modrej čiary a puk pred Klempom tečoval Bezúch na 1:0.

Suverenný výkon predviedla na domácom ľade Dukla Trenčín, ktorá deklasovala MAC Budapešť 9:2. Najviac si bodovo polepšil kanadský obranca Graeme Mccormack, ktorý strelil dva góly a na ďalšie dva prihral. Pre rodáka z Thunder Bay to boli vôbec prvé góly v tomto ligovom ročníku. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal aj Michal Hlinka. Trenčín sa posunul v tabuľke na piate miesto so ziskom 33 bodov.

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 WPC Koliba Detva 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Góly: 11. J. Sukeľ, 46. Rudolf Huna (Oško, Vybíral) - 4. Šišovský (Zuzin, Martin Chovan), 7. Gašpar (Turan, Podešva), 27. Zuzin (Gachulinec, J. Sýkora)

HK Dukla Trenčín - MAC Budapešť 9:2 (3:1, 4:0, 2:1)

Góly: 1. Bezúch (McCormack, Alderson), 2. McCormack (Švec), 3. Hlinka (Balán), 31. Balán (Valach, Štach), 31. Hlinka (Balán, Ďurina), 34. McCormack (Mikyska, Alderson), 35. Alderson (McCormack, Mikyska), 50. Sádecký (Starosta, Tomek), 52. Valach (Bartovič, Rajnoha) - 3. Majoross (Szigeti), 60. Pitt (Klempa, Nagy)