Ďalší škandál v Kotlebovej strane: Funkcionára ĽSNS zadržali pre vraždu

Nevedel sa zmieriť so snahou svojej manželky o rozvod, tak začal na ňu tlačiť brutálnym spôsobom. Polícia rieši od minulého týždňa kuriózny prípad pod Tatrami.

Známy majiteľ pohrebníctva Jozef K. mal podľa vyšetrovania na svojom dvore viackrát bodnúť Romana, ktorý zraneniam podľahol. Svoju manželku mal donútiť k tomu, aby mu pomohla s odstránením tela. Podľa našich informácií ide o aktívneho člena ĽSNS.

Királi bol v minulosti označovaný aj ako okresný predseda ĽSNS a zároveň majiteľ miestneho pohrebníctva. Polícia ho zadržala dva dni po brutálnom čine. „Za úkladnú vraždu mu hrozí 20 - 25 rokov za mrežami,“ napísali policajti. Skutok sa stal už v stredu, pričom Jozef K. mal donútiť manželku, aby mu po tom, čo Romana dobodal, pomohla so zbavením sa tela.

„Takýmto spôsobom si ju chcel ,zaviazať‘ do budúcna, aby od neho neodišla, lebo majú spoločné kriminálne ,tajomstvo‘. Jozef telo svojej obete hodil do potoka Mlynica, do ktorého blízkosti sa presunul autom,“ opisuje polícia. Muži zákona robili viacero prehliadok nielen v dome na Šuňave, ale aj v pohrebnej službe v Poprade. Manželka si správanie svojho manžela nevie vysvetliť a v tomto tragickom prípade vystupuje ako svedok.

Jozef K. na rôznych akciách vystupoval ako okresný predseda ĽSNS a ich aktívny člen. Na fotografiách a videách sa ukazuje s exposlancom Milanom Mazurekom odsúdeným za rasizmus. „Naša strana má nulovú toleranciu voči zlodejom a vrahom. Ak sú medializované informácie pravdivé, naša strana sa od takéhoto konania dištancuje,“ uviedol hovorca ĽSNS Martin Beluský pre Markízu.