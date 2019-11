Zlom u mamy zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27): Dom v Mači plánujeme zbúrať

Zlom v rozhodovaní. Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Zlatica pôvodne presadzovala, aby dom vo Veľkej Mači, kde zabili mladých snúbencov, zostal stáť.

Po novom však hovorí, že s rodičmi Jána Kuciaka († 27) sa dohodli na inom variante a nedokončený príbytok zbúrajú. Tento plán zatiaľ viazne na nedokončenom dedičskom konaní. Na mieste nechutnej popravy sa doteraz striedali najmä vyšetrovatelia, ktorí rozplietali zločin. Rodiny zavraždených zatiaľ uvažovali, čo urobia s nehnuteľnosťou.

Plánov bolo viacero a zdá sa, že napokon sa zhodli na jednom. „Dom plánujeme zbúrať a v letnej kuchynke by malo vzniknúť múzeum. Taktiež je cieľom, aby múzeum nepatrilo pod štát,“ povedala Kušnírová. Momentálne je však vznik múzea na mŕtvom bode, keďže nie je ukončené dedičské konanie. Na dome bola hypotéka vo výške 57-tisíc eur a mladí snúbenci si zobrali aj 18-tisícový spotrebný úver.

Múzeum slobody slova vo Veľkej Mači má byť nielen pamätným miestom, ktoré bude pripomínať vraždu novinára a jeho snúbenice, ale aj priestorom na rôzne výstavy, stretnutia či odborné a umelecké workshopy. Trnavský župan Jozef Viskupič hovorí, že sú v kontakte s rodinami. „Aktuálne však stále prebieha dedičské konanie a ďalšie kroky bude možné realizovať až po jeho uzatvorení. Následne je trnavská župa hneď pripravená realizovať tento zámer,“ uviedol. Koľko prostriedkov je kraj ochotný investovať, nie je v tejto chvíli známe.

Pôvodne sa pritom skloňovali aj varianty toho, že by dom zostal stáť, čo presadzovala aj mama zavraždenej Martiny. „Ak by sa dom zbúral a predali by sme pozemok ako stavebnú parcelu, bolo by to voči Jankovi neúctivé, vyšla by navnivoč všetka jeho práca, ktorú robil s takou radosťou,“ tvrdila ešte donedávna Zlatica Kušnírová. Kuciakovci však mali s podobným postupom problém, lebo miesto vraždy ich detí im pripomínalo tie najhoršie momenty života.